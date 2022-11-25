OPPO 全球移动终端研发总部、vivo 全球 AI 研发中心建设最新进展

IT之家 11 月 25 日消息，据杭州市科技局官方账号创新杭州，城西科创大走廊多个重大项目，其中 OPPO 全球移动终端研发总部和 vivo 全球 AI 研发中心建设传来最新进展。

OPPO 全球移动终端研发总部：

OPPO 全球移动终端研发总部

该项目位于未来科技城核心区域，文一西路北侧，创明路东侧，环抱生态湖泊“红卫港”和“姚家港”。总用地规模 48901 平方米，总建筑面积 392335 平方米，包括 1 幢 37 层超高层办公楼，1 幢 6 层综合商业楼，项目于 2021 年 9 月正式开工，预计 2027 年投入使用。截至目前，该项目已完成工程桩施工，将进入地下室开挖施工阶段。项目建成后，将是 OPPO 在中国最重要的研发中心之一，也将切实增强未来科技城的硬科技研发能力，全速推进数字经济与制造业双轮驱动，全面助力杭州打造全国数字经济第一城。

vivo 全球 AI 研发中心：

vivo 全球 AI 研发中心

该项目位于未来科技城核心区域，东至景兴路，南至葛巷街，西至创远路，北至爱橙街。总用地规模 35868 平方米，总建筑面积 32.6 万平方米，建筑高度 164.9 米。项目总投资为 21.5 亿元，已于 2020 年 9 月底开工，预计 2026 年完工投入使用。目前正在进行底板施工，预计 11 月完成底板。项目建成后，将作为 vivo 全球人工智能的研发总部，主要研究方向开发手机 AI 算法、AI 技术能力、推荐搜索算法能力、云端 AI 训练 / 推理平台等基础算法的云端工程，实现新一代信息技术高端产业链人工智能 AI 领域的集聚，有效助力未来科技城人工智能产业高质量快发展。