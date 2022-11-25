DCSS：2022 年 Q3 季度 OLED 面板营收同比下降 11%，智能手机占据 68% 的 OLED 份额

IT之家 11 月 25 日消息，在 DSCC 最新发布的 OLED Shipment Report 中所显示出 OLED 面板收入按年下降 11%，面板出货量按年下降 17%。智能手机、平板电脑和电视应用共占 70% 的出货量份额和 85% 的面板收入份额。

按 OLED 面板应用来看：

智能手机出货量同比减少 26%，面板收入同比减少 16%。

智能手表出货量同比增长 11%，收入同比增长 37%。

电视出货量同比减少 4%，收入同比减少 12%。

显示器出货量同比增长 222%，收入同比增长 66%。

笔记本电脑出货量同比增长 9%，收入同比减少 2%。

平板电脑出货量同比减少 21%，收入同比减少 36%。

车载显示出货量同比增长 152%，收入同比增长 119%。

游戏显示出货量同比增长 7%，收入同比增长 2%。

在 2022 年第三季度，智能手机仍然是最大的 OLED 占比应用，占到 68% 的 OLED 市场份额和 75% 的面板收入份额，但是分别低于 2022 年第二季度。OLED 智能手表占 23% 的市场份额和 9% 的收入份额，分别比 2022 年第二季度都高。OLED 电视的单位份额为 1%，收入份额为 9%。

2022 年第三季度，智能手机和智能手表的平均面板售价有所上升，而促使平均售价上升的原因是折叠面板在 3 季度由于新品上市发布的出货增量和苹果 iPhone14 系列的推出以及新的智能手表的发布。但是在其他非苹果三星品牌面板价格趋势中，OLED 面板平均售价呈下降趋势。特别是在展望 2023 年的面板价格中，以手机应用为主的刚性 OLED 面板价格被要求达到和 LTPS LCD 面板价格的相似水位，而柔性 OLED 面板的低成本规格方案价格被要求至和之前刚性 OLED 面板价格相似的水位。

IT之家获悉，在 2022 年第三季度，按品牌划分的 OLED 智能手机面板采购中，苹果的份额从 2022 年第二季度的 29% 增加到 45%，其次是三星占 17% 的市场份额，低于 2022 年第二季度的 23% 的市占比。在 2022 年第三季度，刚性 OLED 智能手机面板环比下降了 41%，柔性 OLED 智能手机面板则是季度增长 9%，可折叠 OLED 智能手机面板季度增长 103%。刚性 OLED 由于价格问题所致由刚性 OLED 向柔性 OLED 转变的产品变化带来的变动幅度非常明显，而这种趋势则在 2023 年更加严峻。