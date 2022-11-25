京东物流海外自动化仓备战“黑五”，“地狼”AGV 和智能机器人拣货提效五倍

IT之家 11 月 25 日消息，据京东物流，在京东物流自营荷兰芬洛自动化仓内，200 台地狼 AGV 搬运机器人和智能分拣机器人有条不紊地工作着。它们通过人工智能算法和传感器实现商品识别和路径自动规划，高效精准地完成商品的自动拣选和出库流程。

京东物流国际表示，“今年黑五期间，在全球的海外仓处理单量预计涨幅将达到 200%。为了处理大规模的订单增长，今年首次在海外引入了自动化分拣拣选方案（PSP），通过“地狼”AGV 和智能分拣机器人的配合将拣货效率相比人工提升五倍以上。”

京东物流荷兰芬洛自动化仓在项目一期，京东物流通过部署“地狼”机器人，实现“货到人”的自动化拣选，拣货员只需要等待“地狼”将货架搬运到工作站即可。

随着订单的大幅增长，自动化分拣拣选方案（PSP）通过引入智能分拣机器人，打破以订单为单位的拣选模式，先由“地狼”拣选全部订单的商品，再由智能分拣机器人将商品投放到对应不同订单的格口中。针对 B 端业务，智能算法还能够把来自同一门店的订单分配至相邻格口，实现自动集货。据了解，在芬洛仓这样的格口多达 1200 个，依托 3D 高清摄像头和智能算法，分拣机器人能够快速识别并投放，准确率达 99.99% 以上。与传统人工拣货相比，PSP 方案可将效率提升 5 倍以上，人工成本节省 70%。

IT之家获悉，为解决处置退换货问题，京东物流通过部署“正逆一体工作站”在正常订单生产不间断的情况下，可以使退回的商品在质检合格后直接通过机器人逆向上架。目前该系统已在京东物流德国多特蒙德自动化仓上线。

此外，在美国洛杉矶、英国伯明翰、德国法兰克福和澳大利亚悉尼，京东物流也已落地多个自动化仓项目，数百台物流机器人依靠传感器和智能调度实现仓内“自动驾驶”，助力运营效率最大提升 6-8 倍。截至今年 6 月 30 日，京东物流已在全球布局近 90 个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近 90 万平方米，跨境网络总仓储面积同比增长超 70%。