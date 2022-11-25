创业计划书 PPT 改稿

自律的音律

原文标题：《创业计划 PPT 做好了，请问上哪找风投？》

见字如面，我是云朵。

今天依旧是分享一篇改稿，内容来自社群作业。

最终的改稿效果如下：

话不多说，直接进入改稿流程。

01. 规范页面

为了提高改稿的效率，我们需要提前制定一个设计规范。

首先来看配色

这是一份电商创业计划书，所以整个风格可以定为商务风。

商务风最常用的配色就是蓝色，那我们就以蓝色为主色。

页面中只有一个颜色略显单调，所以这里再加一个辅助色：黄色。

接着规范字体

商务风一般建议选择黑体，沉稳大气，不易出错。

设计规范确定后，就可以着手改稿了。

02. 创业封面

先来看一下封面原稿：

关于封面页，我这里分享一个处理小思路：

如果整套 PPT 是浅色风格，建议封面深底，内页浅底。

按照这个思路，我们来改一下。

步骤一：排版封面文字

这里有两个知识点：

★ 使用文字转换实现的文字倾斜效果

相关教程与拓展内容，可以看这篇文章：

做 PPT 没网没素材？多放点文字，让页面丰满起来！

★ 文字使用了渐变和阴影样式

接下来，将剩余文字依次排好：

步骤二：调整页面背景

使用蓝色渐变铺满画面，具体数值如下：

接着在周围用自由曲线画形状：

在中间添加圆形，方便聚焦文字：

步骤三：加点缀放文字

将准备好的文字放入页面中，调整大小适配，最后再加入黄色圆形。

封面页到这里就完成啦~

03. 人物介绍

开始做这一页之前，我们要先做一个规范：内页章节。

设置完成后，其余内页，均按照这个格式来。

回到正题，人物排版只要排好第一个，剩余三个依次复制即可。

有关人物排版样式，相信大家可以想到很多，我这里选择第二个版式：

横向复制，并替换、制作剩余三个：

04. 流程介绍

这一页的原稿如下：

对于这样内容较多的页面，建议不要直接排版，而是先简单地阅读处理下。

处理文案

步骤一：删繁就简

步骤二：梳理逻辑

基本已经提炼完了，现在请阅读一下内容。

然后思考两个问题：

这页排成四段式，逻辑正确吗？

每一段的小标题，是精准提炼吗？

相信屏幕前的你，仔细阅读后，一定能够发现端倪。

其实这一页内容并不是并列关系，而是说了两块内容：用户加盟流程和平台贴心服务。

到这里，文案已经梳理完成。

优化页面

根据内容，先简单分成两段，开店流程和贴心售后。

用色块区分两块内容：

最后优化一下整体：

05. SWOT 分析

先来看下原稿：

依旧先处理文案

删除多余无意义的词，尽量文案对仗工整。

接下来优化页面

四段内容页，可以有很多种排法，以下这两种版式，都可以参考：

这里选择了第二种版式，依旧先排版第一个，剩余三个复制制作。

先排版形状框架：

加一些形状修饰：

输入文字确定规范：

制作剩余三块内容：

06. 总结

今天分享的主要知识点有：

确定配色字体明确风格

使用自由曲线绘制背景

使用文字转换调整倾斜

文案删繁就简梳理逻辑

最后再浏览一下效果：

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT），作者：王晶晶晶