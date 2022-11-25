思特威推出高端 ADAS 应用 8.3MP 高分辨率车规级图像传感器 SC850AT

IT之家 11 月 25 日消息，CMOS 图像传感器供应商思特威（SmartSens）近期推出 8.3MP 车规级图像传感器新品 ——SC850AT。新品采用思特威 SmartClarity-2 成像技术架构以及升级的自研 Raw 域算法，结合 SFCPixel、PixGain HDR 专利技术、LFS 技术等，带来高分辨率、高感度、140dB 高动态范围、以及出色的 LED 闪烁抑制性能等提升。此外作为 Automotive Sensor (AT) Series 系列新品，SC850AT 基于 ASIL-D 功能安全流程开发，符合 AEC-Q100 Grade 2 及功能安全 ISO 26262 ASIL B 等级要求，以高性能、高可靠性、高安全性来更好地迎合车载市场对于高分辨率 ADAS / AD 视觉解决方案的需求。

为了保障行车安全，车载摄像头必须具备在逆光或隧道出入口等明暗对比较大的场景中仍然能获取高品质影像信息的能力。SC850AT 拥有 140dB 的超高动态范围，保障其在复杂的光照条件下仍然拥有准确捕捉亮部和暗部细节的能力。

除支持 Staggered HDR 外，SC850AT 还支持思特威特有的 PixGain HDR 技术，通过在同一帧曝光下的 High Gain (高转换增益) 及 Low Gain (低转换增益) 双影像结合，辅以双像素的特殊设计，能够有效避免在高速行驶过程中因 HDR 合成而形成的运动伪影，保障图像传感器在实现 140dB 的超高动态范围的同时，能够捕捉更为准确的图像信息，进一步满足车载高端 ADAS / AD 应用的升级 HDR 需求。

车载图像传感器作为实现高级别智能驾驶的核心部件，需要面对抑制 LED 灯“闪烁”的关键挑战。SC850AT 搭载思特威自主研发的 LFS 技术（LED 闪烁抑制技术），在部分像素维持正常曝光时间的同时，以独特工艺设计延长特定像素的曝光时间从而覆盖 LED 闪烁频率，最终得到无 LED 闪烁的影像，实现优异的 LED 闪烁抑制功能，助力 ADAS / AD 系统准确判断 LED 交通信号灯和车灯等。

IT之家获悉，思特威此次推出的 SC850AT 拥有 830 万像素高分辨率，能够帮助车载 ADAS 前视摄像头达到最远 200 米以上的探测距离，从更远的距离观察到更小的物体，更好地满足车载 ADAS 感知应用的升级需要。

同时在夜视全彩成像方面，基于思特威 SmartClarity-2 技术，采用思特威 SFCPixel 专利技术及 PixGain 技术下高转换增益技术支持，SC850AT 在夜间低照度环境下也能实现画面的清晰拍摄。

另一方面，依托思特威创新的超低噪声外围读取电路技术及升级的色彩工艺，可显著改善像素响应的不均匀性 (PRNU) 和电学串扰 (Blooming)，分别降低至 0.8% 和 1% 以下，可有效控制成像噪声以及夜晚灯光外围溢出的现象，使 ADAS / AD 摄像头能够拥有细节更丰富，色彩更真实的成像效果，赋能晚间驾驶的弱光应用场景。

为了实现更优异的成像品质，SC850AT 在片上算法层面也进行全新升级。针对 Raw 域算法，新一代片上算法在保留坏点矫正 (DPC)、黑电平校正 (BLC)、镜头阴影校正 (LSC)、颜色校正 (CCM) 等优势基础算法的同时，还重点优化了降噪与 HDR 融合等算法，能更有效地保护图像细节信息，从整体上提升图像效果。

思特威已于 11 月 8 日获得 ISO 26262:2018 汽车功能安全流程 ASIL D 认证证书，意味着思特威在精进车规安全开发体系与流程、打造先进车规级芯片、推动智能汽车行业高质量发展等方面取得了实效。

ISO 26262:2018 汽车功能安全流程 ASIL D 认证证书