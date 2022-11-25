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比亚迪半导体推出集成电流检测的 PIM 模块

2022/11/25 20:32:12 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 25 日消息，PIM 产品作为 IGBT 产品大类的重要组成部分，是一种综合集成功率器件，适用于工业变频及伺服驱动领域。现阶段，在许多 IGBT 模块的应用场景中，客户在电路设计时会围绕模块进行针对性的电流检测设计，在监测模块工作状态的同时对模块进行过流保护。比亚迪半导体现推出集成电流检测功能的 PIM 功率模块。

主要规格

NO.1 采用比亚迪 miniPACK2、genePACK3 封装，规格范围可覆盖 1200V 50A-150A，主拓扑为三相全桥。

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NO.2 采用比亚迪 miniPIM2、genePIM3 封装，规格范围可覆盖 1200V 50A-150A，主拓扑为整流＋制动＋三相全桥。

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* 注 1：模块封装外形图仅供参考，实际引脚分布以样品为准

* 注 2：相关设计已申请专利

产品特性介绍

IT之家获悉，比亚迪 IGBT4.0 芯片兼容市场主流封装尺寸，采用独立的采样信号引脚，优化 DBC 布局设计，降低采样信号干扰，高集成度，简化驱动设计，可拓展的封装、拓扑形式，可根据客户需求进行定制化设计，应用于工业变频、伺服驱动领域。

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比亚迪半导体工业 PIM 模块已有丰富的封装系列及多款定制型拓扑结构，产品已批量应用于白色家电、工业变频、伺服驱动、商用空调等领域。

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关键词：比亚迪

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