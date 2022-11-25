微信提醒：学校网课链接打不开，可能是启用了“青少年模式”

IT之家 11 月 25 日消息，据微信官方号“微信派”发布，最近部分地区的中小学在家上网课。有些小孩和家长着急询问，“为什么学校让大家看的网课链接打不开？”其实这是与孩子的微信开启了“青少年模式”有关。

到微信“我”-“设置”-“青少年模式”，在青少年模式下，孩子无法直接访问的公众号、小程序、链接等，需要获得监护人同意。这时候，如果已经绑定监护人，可申请“监护人授权”。孩子们通过点击链接地址，经由弹出的页面，选择“向监护人申请”，并选择发送给手机所绑定的监护人。监护人收到申请，根据链接内容，选择同意就可。

除此之外，“青少年模式”还可以限制视频号观看和支付限额，提供安全保护。

视频号-青少年内容

前往“我”-“设置”-“青少年模式”开启后，进入视频号将能看到精选的适合青少年的内容。除“设置”的入口外，打开视频号，也可根据弹窗消息来设置青少年模式。

IT之家获悉，家长也可以弹性把握孩子观看视频号的时长。当孩子观看视频号超时后，也可申请临时授权延长使用时间，再加 40 分钟。

支付限额

“我”-“设置”-“青少年模式”-“微信支付”。父母或监护人就可在青少年模式中设置微信支付的限额，包括“每日消费限额”和“单次消费限额”。完成设置后，青少年使用微信支付时，将会受到已设置的额度限制。

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