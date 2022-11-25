MagicOS 上场，荣耀卢海生：让整个生态都拥有荣耀的能力

2022 年 11 月 22 日-23 日，荣耀 MagicOS 暨旗舰新品发布会召开，这届大会最让人关注的，莫过于荣耀 AI 使能的个人化全场景操作系统 MagicOS 7.0 的发布。荣耀 CEO 赵明表示，“作为荣耀面向未来的战略支点之一，MagicOS 旨在突破以设备为中心的单机 OS 的局限性，带来以人为中心的跨系统、跨设备、服务无缝流转的融合生态体验，打造智慧化、互联化、生态化的、更懂你的操作系统。”

此外，荣耀在会上也推出首批搭载 MagicOS 7.0 的重磅新品，荣耀 80 系列以及荣耀 Magic Vs 系列折叠屏手机，一软两硬三款重磅发布，荣耀向世界全面展示自身的全场景技术能力和解决方案，同时描绘出一幅面向万物智联时代的新画卷。

打破系统、设备和应用壁垒，MagicOS 7.0 这样做到全场景智慧互联

如果要问全场景智慧互联的关键是什么？是硬件还是软件？答案一定是软件，是操作系统。就像一座森林，如果说千花万树是各种硬件，那么操作系统就是在树根之下连接、滋养不同物种的土壤。

从 UI 到 OS，荣耀推出 MagicOS 7.0 系统，就是深入底层，全面升级软件系统架构，从而培育让万千终端能够彼此信任、连接、协同的“土壤”。它的目的，就是要打造以人为中心的跨系统、跨设备、跨应用的智慧互联体验。实现这一目的的关键技术，首先就是荣耀 MagicRing 信任环解决方案。

1、MagicRing 信任环

传统 OS 设备间的连接协同，其连接多是依赖手动、点对点的交互，存在异构系统组网繁琐、协同太浅、使用场景割裂等痛点。

荣耀 MagicRing 信任环则不一样，它是基于以用户为中心的身份认证体系，实现跨系统的多设备可信互联，使服务在设备间智慧流转、共享的技术解决方案。

自组网自连接、多设备可信成环、服务随心流转与共享是它的三大独创特性，不同的设备基于 MagicRing 信任环自主连接组网，环环相扣，系统的壁垒被打破，应用服务可以在设备间无缝流转。仿佛它们整体，就是一台超级设备。

以发布会上推出的新一代折叠屏手机荣耀 Magic Vs 为例，基于 MagicRing 信任环，能够与笔记本之间可信互联，与笔记本共享一套键鼠，进行跨设备的文件拖拽和剪贴板共享；利用场景智能感知技术，它还能判断设备间的相对位置变化，自动调整鼠标穿越方向，这种体验仿佛折叠屏手机和笔记本共同组成了一个生产力 1+1＞2 的“新设备”，引领折叠交互效率跃升。

又比如当荣耀 Magic Vs 和笔记本等设备互联时，基于信任环的应用服务跨设备共享，通知和通话都能在设备间流转，你能直接在笔记本上处理手机的消息和接听电话，手机上的应用也能直接在笔记本上接续使用。配合 MagicOS 为办公人群、学生量身定制的强大的个人知识中心荣耀笔记，能多平台登录，在手机、PC 和 Pad 等多端实时共享和接续，实现无缝的多设备协同办公、学习体验。

在开放合作方面，荣耀 MagicRing 信任环向合作伙伴开放了包括硬件服务跨设备共享、应用服务跨设备共享和应用任务跨设备接续在内的三类能力。目前，WPS、优酷已接入荣耀信任环，带来多端协同文档处理、多端视频观影等体验。钉钉也与荣耀成立联合实验室，将共同提升用户多端协同办公体验。

2、Magic Live 智慧引擎

MagicRing 信任环将全场景的设备融合在一起，但应用和服务如何在终端间流转，如何做到高效、智能、准确地理解用户需求？如何更好地调配终端间的资源？这些仅仅依靠 MagicRing 信任环还不够，这里就不得不说到 Magic Live 智慧引擎。

在 AI 智慧能力上，荣耀早已布局，并将其当作自身发展核心战略及创新原动力。了解荣耀的用户应该记得，Magic Live 始于六年前的初代 Magic 手机，而 MagicOS 7.0 的 Magic Live 智慧引擎和过去最大的不同，在于它已进化为“平台级 AI”。

关于这一点，荣耀 MagicOS 解决方案设计与开发部部长卢海生在发布会后的采访中做了详细解读。他表示，过去说到 AI，比如在智能手机上的体验，往往是孤立的，像是拍照时识别人物、场景、美食、动物等等，都是在孤立的场景内进行处理。而平台级 AI 首先考虑的是人活动的连续性和复杂性，并做到能衔接上下文的 AI 学习和处理。

具体来说，MagicOS 7.0 的 Magic Live 智慧引擎，首先拥有很强的场景感知能力，包括它采用行业领先的众包学习方式带来高精地理围栏升级，可以精确感知到用户所在的场景。

同时它对用户的行为、习惯拥有超强的学习能力，可以将行业普遍的 30 天学习周期缩短为 3 天到两周，这也是荣耀的一大技术升级。

第三是它能够准确的理解用户意图。从单意图到多意图关联的精准意图判断能力升级，让它在提供服务时，能更懂用户，知道用户在什么时间、地点需要做什么以及应该怎么做。

要研究用户意图就要全面感知、全面学习、深度理解，这也是荣耀构建 Magic Live 的初衷。目前，手机行业只有荣耀实现了体系化的平台级 AI 能力，是行业第一实践者。

具体到用户感知层面，Magic Live 智慧引擎技术带来的 YOYO 建议，能实现多场景的个人化提醒，像打卡、观影、火车出行、体育赛况等，YOYO 都能根据你的习惯和日程作出智能化提醒。同时还有多意图关联的服务，在你出行时，能够根据你的个人习惯和所处场景智能推荐航班、天气、预约车等组合服务。

卢海生表示，荣耀已将 Magic Live 智慧引擎的能力进行开放，为合作伙伴提供面向出行服务、生活服务和音视频服务等多场景的智慧服务解决方案，比如目前航旅纵横、百度地图、猫眼、网易云音乐等，都已经能通过 Magic Live 智慧引擎的能力提供更懂消费者的、主动的智慧服务。

3、Turbo X 系统引擎和 MagicGuard 荣耀安全

其实就设备单机层面，MagicOS 7.0 能通过高效智能化的调度，带来更流畅、平稳的使用体验，Turbo X 系统引擎的能力也是不可或缺。

Turbo X 是从内核出发，围绕对应用场景计算特征的感知，实现资源层、调控层和表现层能力的深度进化，为用户带来操作响应和网络传输上的灵敏感、平稳感、优雅感，完成感知流畅和体验流畅的全面跃升。Magic Live 全面使能 Turbo X 性能引擎，系统级调教下，哪怕是同样的芯片，也能有更好的体验。

真正强大的隐私保护，强调无形无痕无感，而非凸显自身的存在，强化所谓“记忆点”。这也是荣耀一直信守的理念，把复杂留给自己，把简单便捷留给用户和合作伙伴。MagicOS 7.0 打造 MagicGuard 荣耀安全来守护安全底线。它基于“两锁一芯”纵深防御体系，实现应用权限、行为、内容的可知可控，让用户可以轻松掌控自己隐私，通过芯片、系统、应用三层安全服务带来“信任、纯净、可靠”的体验。

4、类似鸿蒙？那是你还不知道 MagicOS 7.0 的优势

说到这，可能很多人会将 MagicOS 7.0 和鸿蒙系统类比。但其实，两者在本质上完全是两个体系和发展方向。

尽管都致力于实现全场景智慧互联，但鸿蒙仍然是以手机为中心的架构，通过硬总线、软总线的方式连接到手机，因此连接时是点对点的两两连接，而且构建连接时需要手动把设备推上去，服务在设备间的连接也需要相应的机制，很难自如进行流转。

MagicOS 7.0 的信任环则是针对这些问题做了全方位的升级和改造。首先，就像卢海生在解读 MagicOS 7.0 时所说：“我们的设计初衷是为了围绕用户，实现‘以人为中心’。”以人为中心，其实就是以用户的场景和需求为中心。

其次 MagicRing 是多设备可信成环，自发现自连接，只要是同一身份认证的设备，通过相应安全机制，就能进入到信任环中，并听从 Magic Live 智慧引擎服务的调度，这些过程都与鸿蒙系统有很大的区别。

在体验上，MagicOS 7.0 也有自己的优势，比如最大的优势就在于 MagicOS 7.0 打破了人、设备、服务间的边界。如果你上下班经常要乘地铁、乘公交车，经常要去食堂吃饭，那么 MagicOS 7.0 就会掌握你的习惯，到达餐厅它会自动推荐服务，比如调出你最常使用的付款二维码，而相对来看，包括鸿蒙在内的其他系统仍然是割裂的，需要手动去操作。

融汇万物，构建生态，敲响数智化时代大门

可以说，荣耀 MagicRing 信任环和 Magic Live 智慧引擎奠定了 MagicOS 7.0 的灵魂，而 Turbo X 和 MagicGuard 则确保了 MagicOS 7.0 在基础体验层面上的稳定、流畅和安全。它们是 MagicOS 7.0 背后的“四大金刚”，是 MagicOS 7.0 应对万物智联时代的有力支撑。

继赵明强调要将 MagicOS 作为荣耀面向未来的战略支点之一后，卢海生在采访中也表达了类似的观点：“如果说 UI 像是种花，OS 更像是种树，一旦这个树干长好了，根基长牢了，枝繁叶茂会普及得很快，但是刚开始长的过程可能不快。”他进一步表示，UI 偏向于 idea 的创新，短平快，快速迭代，但是 OS 追求平台化的生态型创新，它的投入周期可能会比较长，见效没那么快，这时候就需要我们有非常强的组织能力，我经常说 OS 的竞争其实是背后系统架构的竞争，OS 系统架构的竞争其实是组织的竞争，是一个组织的意志力的竞争。

透过这段话，我们也能体味到荣耀推出 MagicOS 7.0 背后的野望，以及其本身存在的深刻意义。

首先，这是荣耀独立两周年给出的一份答卷。MagicOS 7.0 从新荣耀诞生之初便开始孕育，成立 MagicOS 开发与解决方案部，投入千人规模，将荣耀在全球范围内的研发体系囊括其中，跨地域跨部门协同，可以说是新荣耀超强研发能力、组织能力的一次集中呈现。他们所做的，就是用战略投入的确定性来面对未来的不确定性，朝着全场景智慧互联的目标直线加速，而不管路上有几多风雨。

从战略的角度来说，荣耀作为一家智能手机硬件企业，正通过 MagicOS 7.0 的推出，稳健地朝着软硬件深度协同的战略方向转型，这是万物智联时代对科技企业提出的基本要求。就像赵明所说的：“强大的硬件体系一定需要优秀的软件操作系统，两者相得益彰、相互促进，才能真正成为绝顶高手。”这次新发布的荣耀 80 系列与 Magic Vs 系列与 MagicOS 7.0 的无缝协同就是最好的例子。在软硬件融合、协同上，荣耀已走在了时代前沿。

而从行业角度来说，围绕智能手机单品的模式已经遭遇增长天花板，但是万物智慧互联的产业模式、技术、生态等各方面正方兴未艾。很多厂商的探索仍然停留在机械的、孤立的层面，比如只做到了设备的简单连接，而缺乏场景化、智慧化主动服务，或者绕不开以手机为中心的范式，因此在体验上缺乏想象力。

而眼下我们虽然无法判定 MagicOS 7.0 未来会发展得怎么样，但荣耀确实解决了万物智联目前在技术和产品方向上存在的问题，为行业的发展树立了一套很好的样本。

还有不得不说的生态。万物智慧互联的愿景不是靠某一家企业单打独斗就能实现的，而是要靠千行百业的参与者共同协作，能否建立一个良好的生态非常重要。荣耀秉持深度开放、合作的姿态，以及他们所付诸的行动，让外界对他们的万物智联新生态充满信心。

卢海生表示，“为了用户的体验闭环逻辑，我们需要让整个生态都拥有荣耀的能力。”在这次 MagicOS 7.0 发布会上，荣耀宣布向合作伙伴全面开放 5 大场景的 22 个 Kit，发布 32 个能力开放子解决方案。截至发布，荣耀基于 MagicOS 7.0 已和钉钉、网易、安天、蚂蚁等合作伙伴共建了联合实验室，与 85 家伙伴实现联合共创。

针对开发者的需求，MagicOS 7.0 具有低代码、快速接入等特点，特别是协议货架化的接入模式，相比其他厂商的定制化接入模式，更能让开发者和合作伙伴感到便捷。同时，荣耀针对广大开发者提出了荣耀远航计划，为开发者提供价值达 10 亿元的资源支持，进一步助力三方设备和应用在荣耀生态蓬勃生长。

归根结底，MagicOS 7.0 是以消费者的需求为中心的，它所带来的智慧化便捷体验，将会赢得广大用户的认可，吸引源源不断的消费者进入这个生态。从生产到消费环节，荣耀全面使能，这是一个产业生态能够蓬勃发展、始终充满生命力的关键。

万物智慧互联，正是数智化新时代的先决条件和重要基座。只有打通人、设备和服务之间的界限，数智化才有其现实的意义。而基座稳不稳，则有赖于荣耀这样的建设者一点一点去加固。MagicOS 7.0 通过一系列领先的底层技术创新，打造出以人为中心的跨系统、跨设备、跨应用的互联新方式，并通过自身开放共创的态度积极构建智慧互联新生态。

所有这些努力，都像是一块块砖，正共同筑起一个更加美好的数智化新时代。

结语

万物智联的建设是一个持续的过程，对于未来，荣耀已做好了积极部署。据荣耀 CEO 赵明介绍，MagicOS 7.0 发布后，另外一个团队早已开始规范 8.0、9.0 和面向未来的核心能力和体系，它会持续向前演进，包括更多硬件产品的部署，也会很快跟上。

“远途始觉乾坤大”。但相信再远的途，也会有人坚定地走下去，只为那令人憧憬的秀丽乾坤。