博通集成 BK7235 系列高性能 MCU 通用开发板代码合入鸿蒙 OpenHarmony 社区主干

IT之家 11 月 25 日消息，据 OpenHarmony 发布，由博通集成（上海）股份有限公司（简称：博通集成）推出的基于 BK7235 系列高性能 MCU 通用开发板代码已正式合入 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）主干，这意味着博通集成在 OpenHarmony 开源操作系统的安全性及物联网连接的丰富性方面取得突破。

OpenHarmony 面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联。

BK7235 是由博通集成开发、已批量出货的 Wi-Fi 6 MCU 芯片。近日 BK7235 的代码合入 OpenHarmony 主干，凭借丰富的存储和接口资源、高度可靠的安全架构，可以为控制、语音以及轻量级音频提供既可立刻商用、也能持续迭代的选择。

BK7235 单核版本片内搭载 656KB RAM，双核版本搭载 800KB RAM，并可选择内部封装达 8Mbyte 的高速 DDR DRAM，使得 BK7235 适合单生态单云的连接，也可以支持多生态多云的并发连接。高速 320MHz RISC-V，支持 DSP 和向量 AI 运算指令，单核和双核动态的电源管理，使得 BK7235 即可以实现复杂的智能语音和视觉算法，也可以进行低功耗的保活连接。

BK7235 单核版本支持 26 个 GPIO，支持 5V IO 和 5V 直接供电，集成 5V DCDC 和 5V 瞬时高压保护电路，适合电源波动较大的 5V 家电设备。BK7235 双核版本，支持 48 个 GPIO，集成双麦语音 ADC 和 DAC，支持 CIS 摄像头，支持 720p 16 位 RGB LCD 显示，并集成了硬件图像编码和解码，适合离在线语音、可视门铃以及高清 HMI 控制面板。

IT之家获悉，BK7235 拥有 Wi-Fi 6 认证、蓝牙 5.2 认证、Matter 1.0 认证及支持 Amazon Alexa 生态快连 MSS 认证，配合丰富的内部运算和存储资源，BK7235 可以迅速为客户构建适合多生态多链接的网络设备。

BK7235 采用独立硬件隔离安全单元为整个系统提供安全保护，不仅支持常见的安全启动 Secure boot 和安全存储，启用鉴权算法更采用高度安全的 P-384 加密协议，并经由第三方安全机构进行白盒检视，整个芯片通过 PSA Level 1 安全认证。

BK7235 的硬件密码学算法，不仅支持常用的商密如 AES、RSA 和 ECC，也支持国家密码 SM2，SM3 和 SM4，为设备提供更高效更安全的保护。

BK7235 的密码学算法--商业密码（如 AES、RSA、ECDSA）和 TRNG（真随机数发生器），符合美国 FIPS 140-2 Level 2 认证；国密（SM2、SM3、SM4）符合中国国家商用密码管理办公室 OSCCA Level 1 认证；整个芯片符合 PSA Level 1 认证，可以为网络设备提供全方位的安全保护。

BK7235 已经合入 OpenHarmony 主干，适合各类应用的 SDK 已经就绪，主仓代码链接：