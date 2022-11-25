秦山核电：首批商用堆钇-90 玻璃微球生产靶件研制启动，主要用于治疗肝癌

IT之家 11 月 25 日消息，秦山核电表示，已联合上海核工程研究设计院、国核锆业股份有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、浙江颐核医疗科技有限公司召开钇-90 玻璃微球靶件研制启动（视频）会，部署钇-90 玻璃微球靶件研制及配套研发工作。

钇-90 玻璃微球靶件研发为秦山核电同位素生产基地建设的重大项目之一，这是在全球范围内首次尝试利用商用堆生产钇-90 玻璃微球。项目投产以后，将发挥商用堆长期稳定高功率运行的优势，保障钇-90 微球稳定供应，为肝癌患者带来福音。项目组将积极完成靶件研制及相关工作，全力确保实现 2023 年首批产品出堆的目标。

秦山核电明确建设同位素生产基地，深入推进同位素生产等核技术应用，全力打造全国核技术应用产业示范基地，积极带动同位素应用产业链发展。IT之家获悉，目前秦山核电已实现钴-60、碳-14 同位素批量化生产，还在积极推进锶-89 等医用同位素生产研发工作。

延伸阅读

钇-90 玻璃微球主要用于治疗肝癌。据了解，原发性肝癌是世界第 6 位常见恶性肿瘤，死亡居第 4 位，仅有不足 20% 患者可以接受手术。中国是肝癌大国，发病人数占全球一半以上。

钇-90 微球肝癌晚期的特效药在美国、欧洲等地区上市多年，在 50 多个国家累计治疗超过 10 万人次，能够显著延长患者的生存期，明显改善患者生存质量。2021 年 9 月，我国实施了首例特许准入钇-90 树脂微球治疗肝癌手术，后结合其他治疗手段，最终治愈该患者。

2022 年 1 月 30 日，随着国家对钇-90 放射性微球的临床试验或上市使用的批准，钇-90 玻璃微球、钇-90 树脂微球逐步在中国内地应用到临床，全国各地越来越多的肝脏恶性肿瘤患者接受钇-90 精准介入手术治疗，并取得显著疗效，我国肝癌治疗进入“钇”时代。