诚瑞光学捷克 WLG 晶圆级非球面玻璃模具制造中心投产运营，已实现 WLG 玻塑混合镜头

IT之家 11 月 25 日消息，诚瑞光学宣布，位于捷克的晶圆级 WLG 非球面玻璃模具制造中心（简称捷克制造中心）已正式投产运营，以进一步支持诚瑞光学全球独有 WLG 技术发展。

新建成的捷克制造中心总占地面积 9700 平方米，配备有高等级无尘车间，领先光学实验室以及专业领域人才，主要进行纳米级超精密光学模具生产与制造。

诚瑞光学拥有 WLG 技术，在光学高精度等性能方面较其他玻璃成型技术具有明显优势。IT之家获悉，相较于塑料镜片，玻璃镜片在折射率、色散、可靠性、热稳定性等方面具有更优的性能，能有效解决目前塑料镜头面临的问题和局限。

基于 WLG 技术布局和玻璃镜片量产优势，公司产品实现了在无人机、车载、AR / VR 设备等智能设备上的应用，并开始拓展半导体生产及检测等工业领域及医疗设备等下游应用布局。

智能手机方面，WLG 玻塑混合镜头已成功搭载于全球首个 1 英寸大底传感器高端机型，以及 Redmi K 系列、小米 Civi 系列中的多款机型，并逐步覆盖中高端安卓手机及无人机市场。

智能车载方面，可提供智能驾驶镜头及摄像头模组、智能座舱镜头及摄像头模组、智能驾驶激光雷达光学部件等系列产品，在车载领域的布局初步完成。

诚瑞光学目前拥有专利 4600 余项（含申请中），研发人员超 700 人。公司在常州、南京、苏州、南宁、重庆、深圳、丹麦、捷克、日本等多个地区建立了研发、制造基地，建成了全球范围内的光学研发和制造布局。