中广核山东莱州 304MW 海上风电项目首批机组并网发电

IT之家 11 月 25 日消息，据中广核发布，随着风力发电机组叶片徐徐转动，全国首个海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目 —— 中广核山东莱州 304MW 海上风电项目首批机组顺利并网在今天发电。

中广核莱州海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目位于山东省烟台莱州市土山镇北部芙蓉岛西侧国家级海洋牧场示范海域。

本项目将作为“深水网箱 + 海上风电”“深远海养殖 + 休闲海钓”及海洋牧场、深远海养殖渔场与海上风电融合发展模式的试点，通过立体式开发实现集中集约用海，最大限度对海域资源进行利用，打造“蓝色能源 + 海上粮仓”模式典范。

IT之家获悉，该项目规划装机容量 304 兆瓦，共建设 38 台单机容量 8.0 兆瓦风力发电机组。风电机组发出的电能经海底电缆登陆后，通过电网配套工程 4 回 66 千伏架空线路接入 220 千伏陆上升压站，经变压器升压至 220 千伏后通过 1 回 220 千伏架空线路送至 220 千伏掖县变电站并入电网。

该项目全容量投运后可实现年上网电量达 10 亿千瓦时，每年可节约标煤约 30 万吨，相应可减少二氧化碳排放 78 万吨、二氧化硫排放约 5700 吨、氮氧化物排放量约 8500 吨。