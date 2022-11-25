AMD Navi 32/33 GPU 规格曝光，分别为 60CU 和 32CU

IT之家 11 月 25 日消息，据爆料人 Kepler 发现的代码信息，AMD Navi 32 和 Navi 33 GPU 可能分别拥有 60 CU 和 32 CU 计算单元。

IT之家了解到，AMD 即将上市的 RX 7900 XTX 搭载了 AMD 的旗舰 GPU Navi 31，拥有 96CU。如果爆料属实的话，用于中高端型号的 AMD Navi 32 和 Navi 33 GPU 的 CU 数量大致为 Navi 31 的三分之二和三分之一。

预计 AMD 将在明年 1 月的 CES 上再发布几款显卡，可能会包括 RX 7800 和 RX 7700 系列，定位更低的 RX 7600 系列预计会晚些时候再发布。

AMD RX 7900 系列公版显卡也即将在 12 月 13 日上市，RX 7900XTX 售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 售价 7399 元。参数信息如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。