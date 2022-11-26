苹果 Apple Watch Ultra 屏幕真的使用蓝宝石盖板吗？耐用性实测对比告诉你

IT之家 11 月 26 日消息，和 Apple Watch 不锈钢机型一样，Apple Watch Ultra 的屏幕覆盖了蓝宝石盖板。由于蓝宝石是已知的最坚硬的矿物之一，它极难被刮伤，这也让它成为高端手表的最佳选择。

国外数码频道 JerryEveryThing 在最新一期视频中重点对 Apple Watch Ultra 的蓝宝石盖板进行了测试，并和三星的 Galaxy Watch 5、Garmin Fenix 7 同样采用蓝宝石盖板的智能手表进行比较。

IT之家了解到，该频道主播 Zack 在视频中解释道，蓝宝石是一种硬度接近钻石的材料。在硬度测试方面，他习惯使用莫氏硬度表（衡量矿物的硬度从 1 到 10）来测试划痕，玻璃的划痕为 6 级，而蓝宝石的划痕为 8 级甚至 9 级。

JerryRigEverything 的测试显示，Apple Watch Ultra 的显示屏实际上是由真正的蓝宝石覆盖的，但有几件事需要注意。在测试中，Apple Watch Ultra 的蓝宝石盖板在 6 级和 7 级时出现了轻微擦伤，在 8 级硬度下出现了明显划痕。

Galaxy Watch 5 的结果类似，尽管 6 级和 7 级的磨损没有 Apple Watch Ultra 那么明显。Zack 解释说，这可能是由于材料中的杂质或抛光问题。至于 Garmin Fenix 7，测试显示它拥有三款手表中最纯净的蓝宝石水晶，因为它在 6 级和 7 级几乎没有磨损。