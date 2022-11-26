每小时下载 50 万条记录，Twitter 承认去年泄漏事件中用户数据被多方黑客窃取

IT之家 11 月 26 日消息，去年社交平台 Twitter 出现了严重的数据泄露事件，暴露了超过 500 多万用户的电话号码和电子邮件。但这个事件还远远没有终结，该事件中曝光的漏洞已经被多名黑客利用，窃取的用户资料已经放在暗网进行出售。

人们此前曾认为这起 Twitter 安全事件中，用户数据仅被 1 名黑客（或 1 个黑客团队）获得，但随后 Twitter 承认有不同来源的多波黑客利用事件中发现的漏洞窃取用户数据。

IT之家了解到，多位安全专家表示，去年该平台发生的安全事件中，用户数据被多个不良行为者访问，而不是此前宣布的 1 个。国外科技媒体 9to5Mac 也看到了相关的证据，报道称一位安全研究人员表示看到了包含不同格式的相同用户数据，这表明至少有两个以上的“网络威胁者”。

这些数据包括英国、几乎所有欧盟国家和美国部分地区的 Twitter 用户。该媒体已经获得了多个文件，按照从 + XX 0000 到 +XX 9999 电话号码分类排序，并对应 Twitter 账户名称。任何在 2021 年底启用了可发现性 | 电话选项的 Twitter 账户都被列在数据集中。

消息称，黑客每小时能够下载约 50 万条记录，多个来源获得的这些数据在暗网上以约 5000 美元的价格出售。