小米 13 标准版多组跑分现身 Geekbench，达成高通骁龙 8 Gen2 目前最高分

IT之家 11 月 26 日消息，一款型号为 2211133C 的小米手机昨日多次出现在 Geekbench 上，根据之前的爆料来看这便是即将发布的小米 13 标准版机型。

这款机型运行基于 Android 13 的 MIUI 14，搭载高通骁龙 8 Gen2 旗舰平台，配备 12GB 运存，大核频率 3.2GHz 未超频。

从 GeekBench 5 跑分来看，小米 13 这组跑分中多核最高破 5300，单核破 1500 分，这也是目前已曝光的高通骁龙 8 Gen2 机型中的最高分，同时也大幅超越了高通样机。

从之前的爆料来看，小米 13 系列等一众新品将会在 12 月 1 日发布，预计售价将大幅上调 15-20%，起售价可能会达到 4500 元左右。目前，这一系列产品已经开始量产，全系均搭载 4nm 芯片。

此前小米官方也已经宣布过，该机全系标配第二代高通骁龙 8 移动平台，如果按时间节点来看确实是首发机型，小米官方表示，小米 13 系列将“刷新认知”，可能是小米史上性能、续航最强的手机，表明小米 13 系列续航会超越 12S 系列。

数码博主 @数码闲聊站 此前透露，小米 13 系列的副摄模组有所升级，全系标配徕卡长焦镜头，而小米 13 Pro 还采用了 1 英寸超级大底。

在影像方面，小米 13 系列还有更多大招。据称，小米 13 系列全系标配 3.2GHz 且满血调校的高通骁龙 8 Gen2 旗舰平台，采用徕卡调教，全系预装 MIUI 14 系统，以及全系标配 LPDDR5X 大内存和 UFS4.0 超级闪存。

从此前曝光的消息来看，全新的小米 13 系列将包含小米 13 和小米 13 Pro 两个版本，小米 13 标准版将采用 6.26 英寸国产 OLED 柔性直屏，小米 13 Pro 将采用 6.7 英寸三星 2K E6 曲面屏，边框也比前代窄。

此外，除了新一代的高通骁龙 8 Gen2 旗舰处理器外，小米 13 还将首发 5000 万像素 1/1.49 英寸的 IMX808 大底主摄，并有望支持 OIS 光学防抖，配备 67W-120W 超级快充。