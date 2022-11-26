宝马加码电动汽车和电池，计划在匈牙利工厂投资超 20 亿欧元

IT之家 11 月 26 日消息，宝马 (BMW) 昨日宣布，将把对匈牙利计划中的电动汽车工厂的投资增加近一倍，并追加电池产能。

宝马集团发布公告称，集团六个月前开始动工的匈牙利德布勒森工厂目前正为其 NEUE KLASSE 车型建造高压电池装配厂。到 2025 年底，公司将为此创造超过 500 个额外的就业机会，并投资超过 20 亿欧元用于整个工厂的建设和启动。

IT之家了解到，宝马还将在计划的工厂中增加一条 5 亿美元的电池生产线。

匈牙利外长西雅尔多（Péter Szijjártó）表示，宝马集团在德布勒森的工厂是过去 12 年匈牙利经济政策成功的象征，该工厂结合了环保和竞争力。

据路透社报道，宝马匈牙利工厂最初投资计划超过 10 亿美元，年产量将达到 15 万辆，而随着现在资金的增加，工厂产能将再一次迎来升级，但具体规模尚不清楚。

宝马负责电池生产的高级副总裁在接受路透社采访时表示，“电池组装和汽车生产之间的紧密联系是我们战略的一部分。”希望这能提高产量，降低生产成本。”

宝马表示，电池是电动汽车竞争力的决定性因素。NEUE KLASSE 将使用下一代电池，续航里程可提高 30%，充电速度也将提高 30%。

宝马集团称，电池制造商将使用钴、锂和镍，其中包括一定比例的二次材料，即在电池生产循环使用旧材料，以实现减少 60% 碳排放的承诺。