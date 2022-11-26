英特尔 W790 Sapphire Rapids 工作站主板曝光，搭配 LGA4677 接口 CPU 使用

IT之家 11 月 26 日消息，加拿大零售商 Atic.ca 上架了一款尚未发布的 Intel W790 芯片组的 X13SWA-TF 主板。它专为采用 LGA4677 接口的英特尔至强处理器工作站而设计，也就是 Sapphire Rapids 系列处理器。

这款 Supermicro X13SWA-TF 主板采用 E-ATX 外形规格，可适用于工作站、台式机和服务器，定价 1290 加元（约合 6907.40 元），但未提及上市时间。

这款主板有 6 个 PCIe 4.0 x16 插槽，两个 10GbE 接口（Intel X550），以及用于远程管理的智能平台管理接口 (IPMI)，基本没有提到对 PCIe 5.0 或 M.2 插槽的支持。

IT之家了解到，英特尔今年早些时候确认了 W790 主板，但从未透露它将会支持哪些处理器。考虑到这款主板采用了一个 LGA4677 插座，这也意味着它应该会支持代号为 Sapphire Rapids 的英特尔至强处理器。

考虑到其定位，这种主板应该可搭配部分型号 (少于 60 核但主频更高的 Sapphire Rapids 处理器) 或者今年早些时候发现的英特尔 34 核 Raptor Lake-S 处理器使用。

同时，考虑到 Sapphire Rapids 和 Raptor Lake-S 都具有基于 Golden Cove 微架构的高性能核心，并且有一些共同之处，因此有外媒认为英特尔的“ 34 核 Raptor Lake”处理器将归属于至强系列名下，尽管英特尔从未公开讨论过这一点。