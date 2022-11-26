红魔 8 Pro 通过 3C 认证入网，首款搭载骁龙 8 Gen 2 的游戏手机

IT之家 11 月 26 日消息，一款型号为 NX729J 的努比亚 5G 数字移动电话机于 11 月 25 日通过了国家 3C 质量认证，申请单位和生产企业均为努比亚。从各大数码博主的消息来看，这款机型预计为红魔 8 Pro。

有趣的地方在于，这款机型搭配了两款电源适配器，一个是经典的 165W 充电头 NB-A20825C，另一款是首次亮相的 80W 充电头 STC-A1172520400C。

IT之家曾报道，这款机型上周也已经通过了工信部入网审核。

入网信息显示，该设备为双卡双待移动电话机，支持 NR NSA / NR SA / TD-LTE / LTE FDD / WCDMA / CDMA 1X / GSM 制式，还支持 5G-增强移动宽带（eMBB）技术，搭载 Android 操作系统。

此前，红魔 11 月 16 日宣布，红魔 8 Pro 系列将是首款搭载骁龙 8 Gen 2 的游戏手机。

IT之家了解到，第二代骁龙 8 移动平台采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。