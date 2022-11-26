Excel 里的下划线，错到让我怀疑人生

那一天，风和日丽，天上没有一朵云彩，老板像往常一样，路过我的身边，3 句话安排了我：

这是一份会议记录的模板，

帮忙做成电子表格，

下午上班前给我。

我就知道自己在领导眼里没有地位，这样简单的表格，让我下午上班前给他。

呵，开玩笑，10 分钟搞定！

然而，前 9 分钟轻松地做出一个表格，然而右上「编号」这里的横线，我却做了整整 1 个小时！！！

我是这么做的：先键入一些空格，接着选中该单元格，再点击字体样式中的下划线样式。

可是 ——

要么空格敲进去了，一回车编辑完成，下划线就消失了！！

要么对齐有问题！！

要么边框显示不全！﻿！

一个下划线，竟然错到让我怀疑人生！不服输的我试图找到解决办法……

实现下划线的 2 种方式

先给大家科普下如何输入下划线，有 2 种办法：

❶ 特殊字符

使用键盘的【Shift】 +【-（字母 P 上面那个减号）】，就可以键入下划线。

❷ 空格 + 下划线样式

步骤 1：先键入一些空格。

步骤 2：接着选中该单元格。

步骤 3：最后选择字体样式中的下划线样式。

步骤也可以为 231，效果一样。

好了，接下来开始正式解决问题！

添加「神秘」内容显示出下划线

在 Excel 中，如果空格到单元格的左右两端没有其他内容时，虽然空格会占位，但空格的样式也不会显示。

如图所示，空格敲进去了，编辑完成一按回车，下划线就消失了。

👉 解决办法：

步骤 1：在这些空格的最后加一点内容（比如一个小数点）。

步骤 2：对空格之后的内容（比如上面说的小数点），设置文字样式为白色（工作表背景色）。

拆分单元格实现特殊的对齐

遇到这样的要求，下划线和「编号」的底部不要对齐的，下划线要比「编号」两个字最下面还低一点。要怎么做呢？

因为 Excel 是以单元格为单位设置对齐方式的，所以无论使用哪种方式实现文字 + 下划线，都不能在一个单元格中设置不同的对齐方式来满足要求。

👉 解决办法：

步骤 1：在一个单元格中键入「编号」，设置格式为垂直居中 + 右对齐，在另一个单元格中用上面讲述的方式键入下划线，设置格式为底部对齐 + 左对齐。

步骤 2：给「编号」和下划线这 2 个相邻的单元格设置外侧框线，并去掉 Excel 里默认的灰色框线。

调整宽度让边框显示完整

当设置「会议记录表」整体的外侧框线时，下图所标记的位置那里，右边的边框怎么也显示不出来。

这又要怎么办呢？

这是在输入空格 + 下划线时，添加了一个和背景颜色一样的小数点，导致我错误地估计了单元格的宽度，在调整宽度时，边框就正好被这个看不见的小数点截断了。

所以，其实边框是加上了，只不过被遮盖了。

👉 解决办法：

步骤 1：对目标单元格添加边框线。

步骤 2：键入了超过其宽度的内容，右侧的边框线就被遮盖了。

步骤 3：调整了 D 列的列宽，在 D 和 E 的列中央双击，就可以调整 D 列的列宽，并且是以 D 列的所有单元格中最长内容的宽度作为 D 列的列宽。

这样右侧的边框就显示出来了。

操作如图示（为了演示方便，去掉了 Excel 默认的网格线）：

今天的教程到这里就结束了，我还想说一句「Excel 虐我千百遍，我还是要待她如初恋」！

不过在被虐的过程，我也收获了越来越多的技能和经验，我相信在以后的交往中，我会和 Excel 擦出更多美妙的火花。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：白鹤，编辑：竺兰