可将树莓派做成手机，PiTalk 达成众筹目标

IT之家 11 月 26 日消息，PiTalk 是一款适用于树莓派的 LTE HAT 扩展，在 Kickstarter 平台上达成众筹目标。该 HAT 兼容除了 Compute Modules 和 Picos 之外的所有树莓派 SBC，由于支持语音通话和短信，玩家可以用来打造自己的智能手机。

PiTalk 由来自英国伦敦的嵌入式系统工程师拉文德・辛格（Ravinder Singh）开发，可以在没有 Wi-Fi 信号覆盖的情况下继续使用树莓派。PiTalk 围绕着 Quectel EG25-G Cat 4 模块构建，最高下行传输速度为 150Mbps，最高上行速度为 50 Mbps，并向后兼容早期的网络类型，还支持全球定位（GPS、GLONASS、北斗 / Compass、Galileo 和 QZSS）。

IT之家了解到，使用该 HAT 的树莓派除了可以自制手机之外，还可以充当 Wi-Fi 热点、直播设备或者用于上网。PiTalk 可用于数字标牌方面，在没有 Wi-Fi 网络或者物理联网的情况下向标牌上传新内容。

辛格还在开发一种用于 Windows 和 Linux 系统的 USB 4G 加密狗，通过 USB 连接。他的所有 4G 产品都需要 nano-SIM 卡，并依靠 USB 端口供电。PiTalk 支持全球发货，预估将会在 2023 年 2 月开始交付。