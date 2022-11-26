Word 中好用的快捷键「F4」的使用技巧

原文标题：《yyds！这是 Word 中最牛快捷键，没有之一！》

要问我 Word 中哪个快捷键最好用，那我一定会告诉你「F4」，主要作用是重复上一步操作，能够提升我们对重复工作的效率，一起来看看吧！

1、快速添加样式

如果有多个内容需要添加相同的样式级别，那么我们先设置好一个，剩下的你就可以交给 F4 去做了！

2、当格式刷用

众所周知，Word 中格式刷主要是复制格式用的。使用 F4 功能键，也可以达到相同的效果。

3、快速裁剪图片形状

文档中如果有很多图片需要裁剪形状，我们可以利用 F4 功能键快速裁剪好。

4、快速插入题注

还在手动一个个的去插入批注？不妨试试 F4，可以提升不少效率。

5、快速调整文字宽度

在表格中，上面是两个字，下面是四个字，这种情况我们如果需要将两个字与四个字宽度都对齐，可以先设置好一个，然后用 F4 快速搞定。

6、快速合并单元格

在 Word 中合并单元格是木有快捷键的，但我们可以利用 F4 来当做快捷键，首次合并单元格，后面的我们只需按 F4 即可。

7、快速求和

在 Word 表格中求和，无法达到像 Excel 中那样快速向下填充求取其他单元格和。没关系，我们可以通过 F4 功能键快速帮助我们求出其他单元格的和。

8、快速设置图片大小

插入的图片，每次都要手动去调整宽度和高度，真是有点麻烦。我们可以先选中一个图片，然后「右键」-「大小」，在这里设置好图片的宽度和高度，后面我们只需通过 F4 功能键快速调整其他图片的宽度和高度。

9、图文排版对齐

在排版过程中，我们经常会重复性使用对齐功能，所以，此时 F4 功能键就派上大用了。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙