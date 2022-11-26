突破，我国首台大推力 130 吨级重复使用液氧煤油主发动机试车成功

IT之家 11 月 26 日消息，据中国航天科技集团六院发布，其自主研制的 130 吨级重复使用液氧煤油补燃循环发动机首台两次起动试车取得圆满成功。

IT之家获悉，该型发动机是瞄准我国新一代运载火箭重复使用打造的天地往返动力装置，具有综合性能高、拓展能力强、可靠性高等特点，该发动机将有力支撑我国重复使用航天运载器发展，满足我国空间站运营等航天活动需求，提升我国大规模、低成本进出空间能力。

据悉，该型发动机在充分继承系列型号研制技术基础上，航天六院研制团队在不到一年时间内就完成了从方案设计到全流程演示验证，实现了该系列发动机通用化、一体化和数智化技术融合。此外，发动机部分零组件采用 3D 打印、自动化焊接、智能装配等新工艺技术，在重复使用大推力发动机高压补燃两次点火、连续变推力等核心关键技术上取得突破性进展，具有重大里程碑意义。

为实现运载火箭垂直起降重复使用，设计团队为发动机量身定制了多项具有完全自主知识产权的关键技术：

多次点火

结构布局紧凑

可重复使用

本次试车在航天液体动力“功勋试验台”502 台进行，是该试验台考台成功 52 年来承担的第 24 型 756 次试车任务。液体动力人持续奋斗，将为载人航天、北斗导航、探月探火等发动机研制定型提供重要支撑。