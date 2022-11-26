B站联合中科院公布“格致科学传播奖”名单，UP 主“无穷小亮的科普日常”等上榜

IT之家 11 月 26 日消息，哔哩哔哩（简称B站）与中科院计算机网络信息中心联合发起的“格致科学传播奖”评选结果正式对外公布。本次格致科学传播奖分为人物奖项和作品奖项两大类，围绕“前沿科学、博物科考、生活百科、谣言辨识、科技创新”等方面科普视频内容。

根据评语，年度创作者奖项中，UP 主“芳斯塔芙”凭借扎实的文案、别具一格的科普内容获得该奖项。“二次元的中科院物理所”以视频形式展现物理所科研工作者风貌，获得年度创作组织奖项。“风羽酱-sdk”坚持用视频记录台风的故事，获得年度学生创作者奖项。“无穷小亮的科普日常”开辟网络热门鉴定的科普新模式，获得年度最受欢迎的创作者。年度格致论道B站人气演讲者由中科院生物研究所研究员朱冰获得。

在作品奖项中，UP 主“亿点点不一样”作品《极度舒适！拿来救命的药，原来是这样在身体里释放的》，用高速摄像机拍下药物释放震撼全过程，获得年度影响力视频奖项；UP 主“花小烙”《输液的时候如果气泡进入了血管里会怎么样？》用动画形式简单易懂展示了科学现象，获得年度创意视频奖项；UP 主“无穷小亮的科普日常”作品《【亮记生物鉴定】网络热传生物鉴定 38》获得年度鉴定视频奖项；UP 主“星球研究所”《中国从哪里来？—— 以地理的视角》以视频形式展现中国地理地貌的历史变迁，获得年度科普记录视频奖项；UP 主“吟游诗人基德”作品《花了 100 亿美金的韦布，为什么首发这 5 张照片？》生动形象语言讲解了韦布望远镜照片背后的科学原理，获得年度前沿科学视频奖。

IT之家获悉，该奖项组委会邀请在科研领域取得突出成就、在科普领域具有一定声誉的科学家、科普专家共同组成评委会。今年首届格致科学传播奖评委会名单囊括欧阳自远、汪品先、汪景琇、郑纬民等多位院士和来自中科院各大院所、北京航空航天大学等多个科研高校院所教授、研究员等。

未来，格致科学传播奖将以每年为一个颁奖周期持续进行，激励广大视频创作 UP 主们探索科学世界、面向大众普及科学知识。B站泛知识类内容占比已达 49%。其中科学科普版块是知识内容重要组成部分，包括数理化、天文宇宙、生物、医学健康、环境生态和地球科学等内容。