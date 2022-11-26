十铨业界首款 CPU + SSD 双冷头水冷散热器即将上市

IT之家 11 月 26 日消息，据十铨官方消息，界首创双冷头的 T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD 一体式水冷散热器即将上市。

据介绍，十铨科技旗下 T-FORCE 电竞品牌的 T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD 一体式水冷散热器，为全球首创同时冷却 CPU 与 SSD 双热源的一体式水冷散热解决方案。SIREN DUO360 CPU & SSD 一体式水冷具备独创的 CPU 及 SSD ARGB 双冷头设计、360mm 大尺寸水冷排及三颗 120mm ARGB 液压轴承风扇，以全新的机构设计解决 Intel 和 AMD 新一代 CPU 及 PCIe Gen5 SSD 更大功率的散热需求。

官方表示，SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD 一体式水冷散热器优异的水道设计拥有高效能的热量转移效果，能有效使 PCIe Gen5 SSD 强大的 12,000 MB/s读写速度所伴随超过 100℃的高温大幅下降 50% 以上，防止 Gen5 SSD 因高温而导致掉速的问题，为新世代设备提供稳定的高速读写效能。DUO360 ARGB CPU & SSD 一体式水冷散热器除了沿袭 SIREN 系列的澄净透亮 ARGB 机体，更有全新设计的磁吸式可分离发光模块，不仅可紧密吸附于 SSD 水冷头顶端，亦可吸附于任何机壳内部铁材位置，并通过 ASRock、ASUS、Biostar、GIGABYTE、MSI 各家主板厂之灯效软件认证。

目前，官方暂未公布售价。