东方电气：从“0”到“1”，国内首台完全自主研制 F 级 50 兆瓦重型燃气轮机完工发运

IT之家 11 月 26 日消息，据东方电气发布，历时 13 年自主研制，国内首台完全自主知识产权的 F 级 50 兆瓦重型燃气轮机正式完工发运，即将进入工程应用阶段，标志着我国在自主重型燃气轮机领域完成了从“0”到“1”的突破。

重型燃气轮机是发电和驱动领域的核心设备，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，是一个国家科技水平和综合国力的象征，也是发达国家实施严格技术封锁的关键设备。

从 2009 到 2022，13 年自主研发历程

2009 年，开始 50 兆瓦重型燃气轮机自主研发。

2013 年，完成总体结构设计。

2016 年，建成国内首批压气机、燃烧器、透平部件级试验台。

2018 年，压气机、燃烧器相继研制成功，同年建成目前国内最大功率的燃气轮机整机试验台。

2019 年，整机透平叶片精密铸造、加工完成，实现全部高温部件的 100% 自主制造；整机点火试验一次成功；获得国家能源局第一批创新发展示范项目。

2020 年，F 级 50 兆瓦重型燃气轮机首次运行至 100% 负荷，获评“2020 年度央企十大国之重器”。

2021 年，获批国家能源局首台 (套) 重大技术装备项目。

2022 年，实现满负荷连续运行 24+72 小时，标志着该型号燃气轮机完整地具备了商业化条件。

2022 年 11 月 25 日，东方电气集团完全自主知识产权 F 级 50 兆瓦重型燃气轮机正式发运，打通自主燃机从攻关走向应用的“最后一公里”。

东方电气拥有目前国内最大功率的燃气轮机整机试验台，从“0”到“1”，把这些关键核心技术掌握在自己手中。东方电气建立了完整可靠的 F 级燃气轮机气动设计、结构设计和可靠性评估体系。攻克了 F 级燃气轮机高温部件燃烧器制造、透平叶片精密铸造的难题。建成了国内首批压气机、燃烧器、透平、转子动平衡等部件级试验平台和整机试验平台。构建了试验验证体系，完成 F 级 50 兆瓦燃气轮机全部验证试验。

据介绍，燃气轮机是极其复杂的清洁能源发电设备，F 级 50 兆瓦重型燃气轮机整机由 20000 多个零件组成。其工作压力 18 个大气压，相当于海底 180 米深度的水压，工作温度超过 1300℃。在这样的高温高压条件下，还要以 6000 转 / 分钟的转速高速旋转，线速度超过大型客机飞行速度的两倍。

IT之家获悉，相较于同功率的火力发电机组，F 级 50 兆瓦重型燃气轮机一年可减少碳排放超过 50 万吨，联合循环一小时发电量超过七万千瓦时，可以满足 7000 个家庭 1 天的用电需求，将积极助推“双碳”目标实现。

F 级 50 兆瓦重型燃气轮机研制项目联合高校、科研院所、产业链上中下游近 300 家单位共同致力于打造安全可控、自主可靠的燃机产业链，实现主机国产化率 100%。