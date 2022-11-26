首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓平板

酷比魔方 iPlay 50 Pro 平板更多配置公布：搭载联发科 Helio G99 芯片，8GB+128GB 存储，双 4G 全网通

2022/11/26 16:53:58 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 11 月 26 日消息，酷比魔方近期官宣了新款平板电脑 ——iPlay 50 Pro，该机将搭载联发科 6nm 的 Helio G99 芯片，定位入门级性能平板，将于 12 月 1 日发布。

酷比魔方今天预热，iPlay 50 Pro 平板将拥有 8GB+128GB 存储空间，还有双 4G 全网通与双子系统。

酷比魔方表示，搭载联发科 G99 处理器的 iPlay 50 Pro，相比 iPlay40 在性能上提升 40%，充电速度上提升 80%

联发科 Helio G99 芯片基于 6nm 工艺，并根据“2 + 6”方案排列了 8 个核心，其中 Cortex-A76 的峰值频率可达 2.2GHz，Cortex-A55 为 2.0GHz，集成 Mali - G57 MC2 GPU, 提供 2133MHz 频率的 LPDDR4X RAM 和 UFS 2.2 闪存的支持。

IT之家了解到，酷比魔方在今年 10 月推出了酷比魔方 iPlay50 系列平板电脑，面向学生、老人等群体，拥有标准版、教育版、老人关怀版三系统可选，4+64GB 版本 599 元，6+128GB 版本 799 元。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：酷比魔方

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用