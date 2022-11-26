除了吃，贝壳还能用来干啥？

关于贝壳的故事，你知道哪些？

如果我们去海边游玩，在沙滩边上，我们总能看到各种贝壳，小的大的，颜色鲜艳的、白色的，还有破碎的不成样子的。有扇形的、螺形，总之千般形态。我想，我们去海边的话，总会踩着沙滩，捡一堆贝壳，作为大海的礼物，送给自己的朋友、亲人、爱人等。当你拿着一个贝壳的时候，你有在思考什么吗？

贝壳，顾名思义，贝类的外壳（字面意思）。贝壳是生活在水边软体动物的外壳，由软体动物的一种特殊腺细胞的分泌物所形成的。其是一种保护柔软身体的钙化物，具有比较独特的多尺度、多级层“砖-泥”组装结构。贝壳主要由 95％左右的 CaCO3 和 5％左右的有机质组成。这 95％主要为无机相，为方解石、文石等。

方解石大家可能都有所了解，在这里简单地介绍下：方解石是一种碳酸钙矿物，是最常见的天然碳酸钙矿物，方解石的晶形有多种，粒状、块状、纤维状等等。其颜色多为无色透明，三方晶系，三组极完全解理，玻璃光泽，摩氏硬度表中硬度为 3。方解石作为海洋中最为常见的组成矿物，被创造于各个角落，珊瑚造礁有了它，软体动物造壳也有了它。

块状方解石（来源：金投网）

在说贝壳的事，怎么扯了到矿物上去了，咱们思绪回来一下。

说起贝壳就不得不说关于贝壳的古早用处，学过中学历史的都应该清楚，关于人类货币的发展和起源。早在四千多年前，也就是商代，货币就已经登上了历史的舞台，这个时候人们经常把齿贝用线绳连在一起，系在腰间充当物资交换的媒介，这种最早出现的货币叫贝币（Baby? 哈哈哈）。也就是说，古早时候的贝壳是钱钱，和毛爷爷一个地位的。特别齿贝比较稀少，所以有充当货币的优势。贝壳真是又漂亮又有价值！

再往古早了说，海洋软体动物类（如贝类）的历史要远远早于人类的历史，其远祖可以追溯到寒武纪时期的小壳动物群。这时候你应该可以明白了，贝壳的第二个作用--化石。通过对贝壳化石等的研究，可以了解海洋软体动物的演化历史，为生命演化提供清晰的过度线。关于小壳动物群，这又是一个非常著名的生物群，这就不再展开了，只要知道，小壳动物群是贝类的远祖就行。

华北小壳化石（来源：中国科普网）

贝壳的作用说完了，啊不对，贝壳里的肉也挺好吃的，什么生蚝啊、贻贝啊（流口水了），打住打住，就不讨论吃的了。

应该讨论的是，贝壳为啥在海里多，涉及到这个，我们就得先讨论到海水里的元素分布，常量元素有 Cl、Na、Mg、S、Ca、K、Br、C、Sr、B、F 和 Si 等十二种元素。当然了，还得考虑水，也就是 H 和 O。我们知道，通过这些元素，比较稳定的固态化合物组成那就是碳酸钙了（CaCO3）。那么软体动物能够利用的元素，包括最坚固的建造材料，也就是碳酸钙，这是由其本身的特性决定的。

美丽的海洋（来源：笔者于海南拍摄）

拓展至岩石层面，海相岩石最为常见的就是灰岩，其中含化石的灰岩、竹叶状灰岩等等，都代表了一种典型的海相沉积。灰岩还有另外一种比较特殊的类型，那就是生物灰岩，包括生物骨架灰岩和生物介壳灰岩。生物骨架灰岩多为礁灰岩，生物造礁形成的灰岩，此类灰岩多孔隙，容易形成良好的油藏。生物介壳灰岩，是介壳碎屑含量较多的灰岩，前段时间的有一则微博《贵阳机场厕所洗手台布满化石》登上热搜，事件的主角就是介壳灰岩，化石经鉴定，是志留纪的五房贝。这里需要提醒的是，不是说化石都一定得保护起来，是某些化石可以有其他用途，观赏收藏等。

这里关于贝壳还有个非常励志的故事，故事的主角是美国人文与科学院院士--海尔特・弗尔迈伊（Geerat J. Vermeij），在加州大学戴维斯分校担任地质学教授。这是一个自 4 岁起就完全失明的盲人科学家，他用双手代替了眼睛，研究了贝类、植物、螃蟹、海洋哺乳类等等，出版了 6 本书，发表了近 280 篇研究论文。在攻读研究生时，更是通过手识贝壳顺利进入了耶鲁大学。你以为他只会纸上谈兵吗？并不是，干地质和生物的哪个不出野外？常年出野外，更是难免一身伤痛。1993 年他的第一部著作《贝壳的自然史》初版，他与贝类就像伯牙与子期，个中奥秘，‘拿手好戏’。关于他的故事，具体的大家可以自己搜搜看。

弗尔迈伊和他的贝壳（图源：果壳）

所以又好吃（里面的肉肉）、又好看、又好玩、又有科研价值的贝壳，你爱了吗？

本文来自微信公众号：石头科普工作室 （ID：Dr__Stone），撰稿：行雨，美编：刘俞伶