微软 Xbox Series X 海外黑五降价促销，国行仍需抽签购买

IT之家 11 月 26 日消息，据 videogameschronicle 消息，在今年黑五期间，微软 Xbox Series X 正在多家海外经销商降价促销。

在英国，Very 目前以 429.99 英镑（约 3728 元人民币）的价格出售这款游戏机，比平时 449.99 英镑（约 3901 元人民币）的价格便宜 20 英镑。另外，双手柄套装售价 464.98 英镑（约 4031 元人民币），总共可节省 40 英镑。

此外，BT 商店的 Xbox Series X 价格为 439 英镑，可节省 10 英镑。在美国，Xbox Series X 正在 Verizon 商店促销，Verizon 为 Xbox All Access 订阅服务提供 18% 的折扣。

IT之家了解到，微软国行 Xbox Series X 目前仍为缺货状态。不久前，官方商城再次开启 Xbox Series X 国行抽签购买活动，限量 110 台。

微软 Xbox Series X 于 2020 年 11 月 10 日海外正式上市。两年过后，Xbox Series X 国行依然缺货。

参数方面，微软 Xbox Series X 搭载了 AMD 的定制 APU，Zen2 CPU + RDNA2 GPU，显卡为 52 组 CU，即 3328 流处理器。内存 / 显存容量为 16GB GDDR6，配备 1TB 定制 NVME SSD，可扩展存储 1 TB 扩展卡，性能目标为 4K @ 60 帧 / 秒，最高 120 帧 / 秒。