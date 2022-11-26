请收藏，最全面的照片去灰技巧

我们在修图的过程中，都会遇到图片发灰的问题，可能因为 RAW 文件本身的灰度，也有暗部提亮导致的图片发灰，本次教程为大家讲解为图片去灰的实用技巧。

这是图片案例

一、直接提高对比度

在 PS 或 ACR 中直接拉高对比图，这个办法最简单粗暴，但是对画质的影响也比较大，在灰度较大的图片中不建议使用。

二、叠加图层去灰

复制图层，得到图层拷贝

在图层模式选择“叠加”

会得到很明显的去灰效果，又可能效果过度，然后适当降低图层填充度到合适的程度就行。

三、中灰渐变去灰

PS 界面右下角选择“渐变映射”

选择渐变模式为黑白，图像会变为黑白

图层模式改为柔光或明度，即可恢复色彩，同时达到去灰效果，但是也要适当调整图层填充度，并且这种方法会使画面饱和度降低，所以还要适当提高饱和度。

四、S 型曲线去灰

S 型曲线是对画质影响最少的，从根本原理上去灰，图片灰度大是因为各部分明度太平均，缺少反差。曲线的左下角管暗部，右上角管亮部，所以就压低左下角适当降低暗部亮度，提高右上角适当增加高光亮度，增加明暗反差。

五、色阶去灰

“Ctrl + L”打开色阶，如上图，改变输入色阶中两侧的箭头，把两侧的箭头都往中间拖动，其实就是增加黑场和白场的范围从而增加反差，左边箭头管黑场，右边箭头管白场。

六、调整 HDR 色调去灰

左上角菜单栏，图像 —— 调整 ——HDR 色调

窗口中的灰度系数选项，向左调整即可去灰。同时还能调整曝光、饱和度的基本参数，相对全面。

七、调整曝光度去灰

左上角菜单栏，图像 —— 调整 —— 曝光度

灰度校正系数向右拖动即可

在以上的七种方法中，更推荐大家使用的有叠加图层去灰、S 型曲线去灰、HDR 色调去灰、曝光度去灰。另外三种方法会画质影响较大，尽量少使用。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶