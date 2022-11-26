哈博森黑鹰 2 号无人机发布：售价 1599 元起，支持 4K 影像

IT之家 11 月 26 日消息，哈博森近期发布了黑鹰 2 号无人机，主打性价比，售价 1599 元起，预计 12 月 1 日发货。

哈博森无人机搭载或支持无刷电机、智能电池、三轴无刷云台、数字图传、光流、图像传感器、长续航、抗风能力强、智能功能多、性价比高、不虚假宣传、有售后保障。

哈博森无人机续航方面，慢速巡航 33 分钟 (无风环境 25Km / h 测得)，悬停 29 分钟 (常温无风条件、2~4 米高度悬停飞行测得)。

哈博森采用第三代智能电池，质保 1 年，2 块抵其他 3 块。采用 4S 智能锂电池，容量 2800mAh，更高能量密度，更安全高效输出。黑鹰 2 号的电池跟 ACE SE 精英版 3200mAh 电池以及 ACE PRO 精英版长续航 4200mAh 电池通用。并且不虚电、不鼓包。

黑鹰 2 号采用哈博森 SyncLeas 1.0 数字图传，使用方便、距离远（5KM）、传输稳定、抗干扰强。

IT之家获悉，哈博森无人机支持 4K 影像，采用 1/2.6 英寸图像传感器，支持 4K30 帧视频拍摄，100Mbps 视频码率。

哈博森无人机采用三轴无刷云台，支持丝滑运镜和电影镜头，智能模式包括环绕模式（兴趣点环绕、图像环绕），跟随模式（GPS 跟随、智能图像跟随），航点模式，创意模式（直上云霄、360° 拍摄、彗星模式、渐远模式、甩尾模式），射线模式。

哈博森无人机支持全景拍照，支持竖拍模式、仰拍模式，紧跟短视频潮流。仰拍模式体验不一样的角度震撼。