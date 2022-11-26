爱普生发布 CB-PU22 系列激光工程投影机：最高 20000 流明亮度，4K 增强分辨率

IT之家 11 月 26 日消息，爱普生近期推出新品 CB-PU22 系列激光工程投影机，该系列包含 13000 流明，16000 流明 和 20000 流明亮度，具备 WUXGA / 4K 增强分辨率。亮点包括机身紧凑，防尘出色；小巧高亮，画质细腻；无过滤网设计，实现真正零维护。针对数字文旅、户外艺术与博物馆等行业打造。

爱普生开发了一种更简化但更精密的液体冷却结构。独特的液体冷却系统可以冷却光学引擎和激光光源单元，使产品变得更加紧凑小巧。

前一代产品 L20000U 液冷结构

优化后的液冷结构

爱普生 CB-PU22 系列激光工程投影机配备符合 IEC 标准的 IP5X 认证光学引擎和激光光源模块，提供出色的防尘保护。此外，这两个关键部件是密封的，即使在多尘环境中也能保持其性能。

防尘结构图

IT之家获悉，爱普生 CB-PU22 系列激光工程投影机均应用 3LCD 显示技术，以呈现更好的色彩还原性和色彩均匀性。同时搭配爱普生的 4K 增强技术，将像素点斜向双倍增强达到分辨率加倍的效果，使画面更加清晰生动。此外，还有多种可供选择的镜头，适用于不同投影空间和方案。

爱普生 CB-PU22 系列激光工程投影机新品系列均配备防尘镀膜电路板设计，无过滤网，实现真正零维护。用户还享有 5 年 20000 小时质保政策保障。