吉利星际纯电动城市客车交付甘肃天水、江苏南通

IT之家 11 月 26 日消息，吉利星际纯电动城市客车 C8E 近期交付甘肃天水羲通公交旅游集团。此次交付的吉利星际纯电动城市客车 C8E 全长 8.5 米，采用全数字中控屏，按键集成，全触控操作、操作开关减少 50%，电磁式司机门锁，操作更智能，出行更安全。吉利星际客车还支持智能驾驶系统。

在节能方面，整车动力系统紧凑，能源利用率提高 16%；采用新型高强度材质，重量减少 10%~20%，同等载荷下可减少 10% 的能源消耗；此外，平台化、模块化设计提升了产品的共用程度，减少维护费用。

IT之家获悉，吉利星际客车 C8E 搭载更适合公交车低速大扭矩的独立电驱动系统；在续航里程上，采用直驱式液冷永磁同步电机，电池容量为 350kwh，在综合工况下续驶里程达到 280 公里，同时采用双枪直流的充电形式，大大减少充电等待时间、提高运营效率，解决高峰时段发车量不足的问题，加强输送能力。

另外，40 台吉利星际纯电动城市客车 C10E 近期已交付江苏南通市公交集团。

此次交付的 40 台客车是吉利星际纯电动城市客车 C10E，该车长 10.5 米，搭载了更适合公交车低速大扭矩的独立电驱动系统；采用直驱式液冷永磁同步电机，电池容量为 338kwh，在综合工况下续驶里程达到 350 公里。

吉利星际客车 C10E 实现无级调速，行驶平稳无顿挫感，提高驾乘舒适度；车厢采用全承载封闭环结构，经历多重安全考验；车厢内乘客区使用面积高出 5%-10%。