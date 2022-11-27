长安深蓝：将为 12 月 31 日前下定并锁单的用户提供国补差额补贴

IT之家 11 月 27 日消息，2022 国家新能源补贴将于年底正式结束，2023 年国补进一步退坡，明年买车注定要多花一笔钱。因此一众车企想办法让用户在今年下单，例如比亚迪就宣布王朝、海洋及腾势相关新能源车型涨价，但年底前交定金即不受影响。

长安深蓝发布公告称，如果是在 2022 年 12 月 31 日前下定并锁单，并且订单满足 2022 年新能源国补申领条件的客户。2022 年新能源国补政策的差额由长安深蓝补贴，用户仍按照下定锁单时指导价支付。

IT之家了解到，目前深蓝 SL03 增程版补贴 4800 元，SL03 纯电版补贴 13860 元，补贴后纯电版 18.39-21.59 万元，增程版 16.89 万元，氢电版 69.99 万元。

长安深蓝 SL03 采用了饱满掀背造型，悬浮尾翼，搭配贯穿式尾灯，车长 4820mm，轴距 2900mm，车宽 1890mm。设计方面，长安深蓝 SL03 采用了 1.9 平方米全景天幕，配备了无框车门，搭载 19 英寸封闭轮毂和电动掀背门，车内使用了可智能转向的 14.6 英寸向日葵屏。

性能方面，长安深蓝 SL03 纯电版综合工况续航里程 515km / 705km，百公里加速最快 5.9s，峰值功率可达 190kW。增程版续航里程 1200km，纯电续航 200km，馈电油耗 4.5L / 100km。氢电版综合工况续航里程 730km，百公里氢耗 0.65kg，氢气加满时间 3min。