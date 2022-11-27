惠普 EliteBook 830/840/860 G9 上架：薯条标，英特尔 12 代酷睿处理器

IT之家 11 月 27 日消息，惠普 EliteBook 830/840/860 G9 现已上架电商平台，官方给出的卖点包括：英特尔 12 代酷睿处理器、16:10 屏幕、DDR5 4800 内存、PCle NVMe M.2 SSD、WiFi 6E + 蓝牙 5.2、红外高清摄像头等，不过IT之家认为应该再加上一个网友们最喜欢的“薯条标”。

830G9

i5-1235U+8GB+512GB 版本 6999 元

i5-1235U+16GB+512GB 版本 7399 元

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840G9

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惠普 EliteBook 830 G9 采用了 13.3 英寸屏幕， EliteBook 840 和 860 则是 14 英寸和 16 英寸，采用极窄边框设计，屏占比达 89%，但亮度仅 250nit。

此外，新机延续派克银轻奢商务配色，A / C / D 面采用铝合金材质打造的金属外壳，CNC 工艺，13.3 英寸机型最轻 1.27kg，16 英寸机型重 1.76 千克，厚度均为 19.2mm。

配置方面，新机可选 i5-1235U / i7-1255U 处理器，配备 16GB DDR5 内存，提供两个 SODIMM，还拥有 512GB / 1TB 的 PCIe 4.0 SSD，预装 Win11 系统，内置 3 芯 51Whr 电池，号称续航可达 14 小时，可在 30 分钟内快充至 50% 电量。

其他方面，它还配备了一体式键盘、高清摄像头，支持动态补光、自动追焦、AI 降噪和 360° 拾音，还有双侧双扬声器、BANG & OLUFSEN 认证音效、HP Immersive Audio2.0 等，提供双雷电 4 接口、USB Type-A 3.2 Gen 1、HDMI 2.0，可选 NANO SIM 卡槽和读卡器，标配 R 红外人脸识别摄像头，可选指纹模块，通过 19 项 MIL-STD-810H 测试。