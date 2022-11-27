迅雷网游加速器将于 12 月 1 日正式停运，开通、续费功能已关闭

IT之家 11 月 27 日消息，迅雷网游加速器现已在官网发布停运通知：

很遗憾的通知各位用户，由于平台运营策略调整，结合整体运营情况考虑，我们怀着万分遗憾的心情宣布：迅雷网游加速器将于 2022 年 12 月 1 日正式停运，关停加速服务和各类活动。我们对此次停运给大家造成的不便，表示深深的遗憾和歉意！我们衷心期待您继续支持和关注迅雷旗下更多优秀产品！

IT之家了解到，目前迅雷网游加速器会员是 15 元 / 月，高级加速器会员是 30 元 / 月，可支持常见的游戏加速、降低延迟，以及网吧特权等功能。

今年第三季度，迅雷总营收达 8830 万美元（约 6.4 亿元人民币），同比增长 47.1%；净利润为 830 万美元（约 6017.5 万元人民币），同比增长 262.9%；每股盈利（ADS）为 0.12 美元，而上季度为 0.09 美元。

本季度迅雷会员每会员付费金额继续提升，从去年同期 35.4 元人民币提升至本季度 39.1 元人民币。截至 2022 年 9 月 30 日，会员用户数约 437 万，而去年同期为 415 万，同比上升 5.3%。本季度会员订阅服务营收为 2,500 万美元，去年同期会员营收 2,270 万美元，同比上升 9.9%。