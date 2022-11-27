大众新任 CEO 承认其车机的信息娱乐很烂，并保证尽快提高用户体验

IT之家 11 月 27 日消息，今年早些时候，大众更新了 MIB 3.0 信息娱乐软件，并带来了许多新的功能，同时也试图修正一些频繁被用户吐槽的地方，改进了触摸识别，增加了无线 OTA 更新功能等。

不过仍有很多用户发现 2023 款大众 ID.4 中还存在着许多令人不爽的地方，例如到处都是电容式按钮、缺少背光的音量和空调按键，还有一些奇怪的按钮位置。

IT之家了解到，大众汽车的新首席执行官 Thomas Schäfer 在接受《汽车杂志》采访时承认，在 Mk8 高尔夫和阵容中的大多数其他车型，以及来自 Cupra 和斯柯达等各种品牌的电动汽车中使用的的 MIB3 信息娱乐系统出了问题，并承诺在未来两年将持续更新。

他解释说，买家和测试人员对它的不满情绪已经非常严重，以至于大众集团董事会介入，并继续参与有关该系统的月会。目前首要的任务是弄清楚品牌标识，然后是具体的型号标识。在此之后，我们要为使用该系统的品牌和车型创建一个符合人体工程学和功能的逻辑，还要问问自己“客户总是需要的十大功能是什么?”并把这些放在第一级的物理按钮上，然后再确定次要的功能和位置。他说，一旦决定了，当务之急是“保持原样。不要改变它！”

他表示，“新 3.0 软件”即将推出，可以做一些事情，例如让控制加热器和无线电音量的滑块在夜间亮起，以便司机能够真正找到它们。该公司还在努力使该系统“更快，具有更多功能”。

但这些改进将不仅限于软件。Schäfer 说，大众汽车的硬件，如方向盘上的触摸电容按钮，将得到改进或完全更换。然而，这将需要更长的时间来实施，首席执行官表示，新的硬件改进将于 2024 年进入车辆，尽管明年将在途观引入修订方向盘。