元宇宙专利谁最多？LG 第一，华为、苹果进前十

北京时间 11 月 27 日消息，研究显示，随着电子行业在智能手机以外领域寻找发展机遇，韩国和中国企业正在积累元宇宙硬件专利。其中，LG 电子和华为的排名不断攀升。

VR 头戴设备

美国知名市场研究公司 IDC 预测，到 2026 年时，全球元宇宙市场的规模将达到 747 亿美元，五年时间内增长四倍。专业硬件在访问虚拟空间方面发挥着关键作用，例如脸书母公司 Meta 上个月发布的 3D 头戴设备。

根据外媒和东京调研公司 Cyber Creative Institute 编制的元宇宙专利排名，自 2016 年以来，LG 提交的元宇宙专利申请最多，排名从 2010-2015 年的第 11 位攀升至第一位。三星电子位居第二。显示器配色方案和半导体是韩国企业的强项之一，它们在核心零部件领域迅速占据了一席之地，而不是在头戴设备和其他成品领域。

华为在之前的调查中没有进入前 20 名，但现在凭借着大量与图像和显示处理相关的专利排名跃居第四。TikTok 母公司字节跳动也通过收购增强了元宇宙开发能力。

Meta 排名第三，微软排名第五，英特尔和苹果也在进入前十的六家美国公司之列。索尼是唯一一家进入前十的日本公司，排名第六。

综合来看，排名前 20 的公司总共提交了 7760 项元宇宙专利，其中美国占 57%，其次是韩国的 19%，中国的 12%。日本公司占 8%。