三星显示在韩国成功让 LG 显示一项 OLED 专利失效：与氘有关

IT之家 11 月 26 日消息，三星显示（Samsung Display）和日本化学公司 Hodogaya 的合资公司 SFC 已经在韩国成功使得一项与 OLED 中使用的氘有关的专利失效。

该专利由 LG 显示（LG Display）和 Material Science 共同拥有，并在知识产权审判和上诉委员会 6 月的一项裁决中被失效。

SFC 曾在今年 1 月向该委员会提出请求，要求取消这项名为 2277303 的专利，该专利涉及有机场效应发射装置。

该专利涉及氘（是氢的两种稳定同位素之一，又称重氢，化学符号为 D 或 ²H，常温下氘气是一种无色、无味可燃性气体，在地球上丰度为 0.015%），是一种用于增加 OLED 设备寿命的材料。

IT之家获悉，LG Display 去年底曾表示，计划从今年开始将氘技术应用于其所有大型 OLED 面板。该公司甚至有“OLED.EX”的品牌，由于使用了氘，这种 OLED 面板的亮度提高了 30%。

然而，2277303 家族的一项名为 2136806 的专利仍在注册，该专利也与氘有关。该专利的所有者也是 LG Display 和 Material Science，并早在 2020 年 7 月就已注册。

LG Display 已经在美国和中国地区申请了在韩国被取消的 2277303 专利。