面临法律障碍，奔驰 EQ 系列动力付费升级业务无缘欧洲

IT之家 11 月 27 日消息，IT之家本月早些时候曾报道，奔驰为北美用户推出了性能方面的“解锁”服务，每年多花 1200 美元（含税）就可以获得 EQ 系列电动汽车的全部性能潜力。然而这个业务暂时无法在欧洲地区推出，因为面临一些法律障碍。

在美国市场，奔驰官方表示，购买 OTA 动力付费升级订阅服务之后，对应车型的最大功率将提升 20%-24%，让车辆 0-60 英里 / 小时加速时间提升 0.8-0.9 秒，具体到车型：

EQE 350 4MATI 电机功率从 215kW 提升至 260kW，0-96 公里 / 时加速从 6.0 秒提升到 5.1 秒；

EQE SUV 350 4MATIC 电机功率从 215kW 提升至 260kW，0-96 公里 / 时从 6.2 秒提升到 5.2 秒；

EQS 450 4MATIC 电机功率从 265kW 提升至 330kW，0-96 公里 / 时加从 5.3 秒提升到 4.5 秒；

EQS SUV 450 4MATIC 电机功率从 265kW 提升到 330kW，0-96 公里 / 时从 5.8 秒提升到 4.9 秒。

但是针对欧洲市场而言，根据奔驰相关人士向外界透露的消息来看，可能暂时不会提供，原因是面临一些法律障碍，虽然还没有详细的消息透露，但外界猜测与“订阅方式”提供服务有关。

IT之家了解到，付费提高汽车性能并非奔驰首创，极星 2 也在去年底通过 OTA 升级，提升了动力系统的功率和扭矩，不过极星是直接为用户开通了永久使用权限，此前特斯拉也曾推出过这样的 OTA 服务。