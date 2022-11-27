完善的城市风光摄影攻略

原文标题：《最完善的城市风光摄影攻略》

今天为大家分享详细的城市风光摄影攻略，我们将从以下 6 方面进行讲解。

1，器材选择

2，日出日落

3，蓝调夜景

4，黑金城市

5，车轨拍摄

6，城市建筑

一、机身镜头选择

建议使用全画幅机身，不会损失镜头焦段，否则会浪费拍风光常用的广角镜头。假如使用一个 APS-C 画幅的机身，相当于把焦段乘 1.6 倍，视野范围会大幅度减少。如果预算实在有限，买 APS-C 画幅，那就一定要买专用于它的广角镜头，不会损失焦段。

另外有同学关心中画幅到底值不值得买，对于城市风光题材，中画幅可以，它的优势是低感光度的静态拍摄画质十分出色，但对于人像抓拍、暗光摄影、银河星空，中画幅就没有优势了，因为它的高感画质、对焦和连拍速度远不如全画幅。所以如果想要综合性能，适用多种题材，全画幅是最好的选择。

镜头方面，城市风光拍大场景较多，广角镜头利用率 90% 以上，比如 18mm、16-35、14-24，18mm 定焦的优势在于畸变小，大光圈也能拍摄星空银河，最近我的作品是用的松下 18mm 1.8。

松下 S5 + 18mm 1.8

松下 S5 + 18mm 1.8

也有长焦拍摄的局部景物，比如拍摄远处楼房、桥梁的局部，85 定或 70-200 比较常用，极少情况会用 400mm。

松下 S5 + 85mm 1.8

这是爬楼拍摄的中国樽，我大部分时候习惯带 85mm，因为轻便，大光圈也能兼顾夜景人像，如果 85mm 焦段不够，我会带 70-200，像 100-400 这种焦段我用的很少，因为画质和光圈确实比 70-200 有差距。

二、城市日出日落

逆光要结合场景考虑光源方向

也就是日出和日落哪个更合适

如果方向都合适

就考虑细节和拍摄是否方便

香港太平山顶，机位朝东

所以只能拍摄日出的逆光

我拍摄时正好赶上低气压云

就形成了上下分层的景象

广州猎德大桥机位

特点是 CBD 的玻璃幕墙质感

日落的光线才能直射大楼

猎德机位场景视频

松下 S5+18mm 1.8

使用海大 ND1000 将水面拉丝

广州大塘村的机位

日出日落都是纯侧面光

我在早晨和日落去了三次

发现早晨有小船，增添人文气息

大塘机位场景视频

松下 S5+18mm 1.8

使用海大 CPL 减轻水面反光

北京中国樽

日落侧逆光、日出侧顺光

日出侧顺光最好，但清晨很难爬楼

所以只能下午拍摄

爬楼机位场景视频

松下 S5+85mm 1.8

三、城市建筑

建筑题材，要捕捉建筑物细节

表达局部有特点的线条和结构

利用特殊角度的构图，表达独特视角

拍摄时，要考虑环境光的影响和畸变

北京丽泽 SOHO

它是东西方向镂空的建筑

所以我们要寻找最佳光线角度

我 4 天在不同时间去了 4 次

中午房顶有星芒，但色彩一般

下午阳光把室内渲染成暖色

最终我选择下午 4 点拍摄

松下 S5 + 18mm 1.8

喀什老城的窗户

每条街的窗户形态不同

不仅要挑选样子，也要看好光线

顺光拍摄窗户，会有被照亮的光感

为了减少垂直变形

尽量站到马路对面拍摄

用中焦段拉近，后期拉伸变形

松下 LX100m2 24-75 f1.7

北京中粮广场楼梯

楼梯要朝着有光源的方向拍摄

才能形成明暗层次，表达结构

这类场景依靠超广角体现张力

松下 S5 + 18mm 1.8

广州大剧院下沉广场

从广场的门洞拍摄，框架构图

需要曝光合成 + 景深合成

这是场景的视频

拍摄时要给四周留下空间

方便后期校正畸变和裁剪

18mm 定焦畸变控制要好很多

广州大剧院地上广场

日落拍摄，建筑物有明暗层次

突出立体感并和前景形成对比

竖构图仰拍，畸变较大

后期用变形工具拉伸畸变

此机位拍摄于重庆龙门浩老街

导航“既下山 sunyata 酒店”门口

左手边的台阶上去就是机位

使用景深合成和包围曝光拍摄

松下 S1H + 24-105f4

重庆光环购物中心

依靠天花板的线条表达结构

所以选择中午拍摄，光影最明显

后期成单色搭配更突出结构

重庆隆鑫花漾四季

外形很像香港的彩虹村

但我认为比彩虹村更有立体感

线条看似无序，其实内含规律

机位在九龙坡区经纬大道 1399 号

在天桥上用中长焦拍摄

松下 S1H + 24-105f4

四、夜景车轨

车轨不是主体，只是前景

我们要寻找有特点的主体

拍车轨不需要减光镜

夜景中曝光时间本来就长

快门时间根据绿灯时间决定

要比绿灯的时间短一点

因为匀速行驶时，车轨才顺滑

所以去掉起步和停车的时间

要拍摄车的尾灯，色彩更好

广州猎德大桥航拍

大桥的车轨作为引导线

北京银河 SOHO 爬楼机位

两侧的车轨作为框架包围主体

五、黑金、蓝调城市

黑金不是真的黑

绝不是降低饱和度到黑白

而是低纯度的蓝灰色

也就是“金属灰

黑金照片建议拍摄局部建筑

因为大场景灰色太多会压抑

选择玻璃幕墙建筑更好

容易体现金属质感

上图拍摄于天津信达广场楼顶

用中长焦拍摄，车轨作为前景引导线

六、城市夜景

通过蓝调夜景反衬霓虹璀璨

所以要选择灯光好看的建筑

在蓝调时间拍摄

重庆大剧院地铁站 3 号出口

100mm 焦段拍摄千厮门大桥

松下 S1H + 24-105f4

月亮题材，不要只拍一个大月亮

一定要地景，体现地域性特点

如果人人一个大月亮，毫无辨识度

这是我家卫生间的机位

去年中秋拍摄，月亮在电视塔顶部

松下 S1 + 85mm 1.8

分开月亮和地景包围曝光

后期进行了一部分裁剪

西安芙蓉园

用古建筑的屋檐做前景

松下 S1 + 85mm 1.8

包围曝光 + 景深合成

重庆国泰艺术中心

此建筑在于局部的细节和层次

每根柱子是一枚印章，8 点准时亮灯

黑色的背景反衬错落有致的红色

错落有致、古今融合

设计灵感来源于多重斗拱构件

利用传统斗拱空间穿插形式

以现代简洁的手法表达传统建筑内涵

所以城市风光摄影对器材要求不高，也不涉及很难的拍摄手法和画质问题，非常适合初学者通过城市风光来入门，主要就是找到吸引人的主体，可能是一片建筑，也可能是局部细节，然后在最佳时间去拍摄即可。简单的题材想要表达出新意，也考验摄影师的创新能力。

城市风光摄影技巧就分享到这里

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本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶