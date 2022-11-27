印度成功发射一箭 9 星

IT之家 11 月 27 日消息，印度空间研究组织 26 日宣布，印度于当地时间当天中午使用极地卫星运载火箭（PSLV- C54) 成功发射了 9 颗卫星，包括 1 颗地球观测卫星以及 8 颗纳米卫星。

据印度媒体报道，此次发射成功的地球观测卫星是印度海洋卫星系列的第三代，用以加强该国海洋监测能力。

印度空间研究组织（ISRO）表示，PSLV-C54 / EOS-06 任务于当地时间上午 11 点 56 分在印度南部安得拉邦孟加拉湾沿岸 Sriharikota 的 Satish Dhawan 航天中心 (SDSC) 发射。

印度空间研究组织主席索马纳特（S. Somnath）说，火箭升空 17 分钟后，地球观测卫星成功与火箭分离并被送入预定轨道。在随后约两小时内，火箭通过高度调整，将携带的其他卫星释放到了相应的轨道上。

“我非常高兴地宣布 PSLV-C54 / EOS-06 任务的成功完成，我们还观察到，火箭在这次任务中的各个阶段和功能的性能都非常好。”

IT之家了解到，这是 PSLV 今年的第 56 次飞行，据报道也是印度航天局今年执行的最后一次任务。

据介绍，EOS-06 有效载荷包括 1117 公斤的飞行器，包括不丹的 Nano Satellite-2 (INS-2B) 卫星、班加罗尔科技初创公司 Pixxel 的高光谱卫星 Anand、Dhruva Space 的 Thybolt-1 和 Thybolt-2，以及美国 Spaceflight 的四颗卫星。