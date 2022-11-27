再投 3.6 亿欧元，欧洲挽救火星探测计划

IT之家 11 月 27 日消息，据《自然》报道，欧洲国家 3.6 亿欧元的投资，挽救了欧洲航天局（ESA）因切断与前合作者俄罗斯的联系而暂停的火星探测计划（ExoMars 计划）。

欧洲的罗莎琳-富兰克林号火星车在获得了来自欧洲国家的 3.6 亿欧元投资后，现计划将于 2028 年发射。这笔钱将使欧洲航天局（ESA）开始设计一个新的着陆平台，以将其第一个火星探测器发射到该星球的表面。欧空局于 3 月断绝了与该任务的前合作伙伴俄罗斯航天局的关系，俄罗斯此前曾负责设计和建造漫游车的着陆装置，以及发射任务。

IT之家了解到，ExoMars 漫游车原本打算在 2018 年发射，但技术问题不得不多次推迟。在与俄罗斯的关系恶化之前，疫情将原定的 2020 年的发射计划推迟到了 2022 年。欧空局的一位发言人告诉《自然》，发射计划从 2020 年延迟到 2022 年的成本约为 1 亿欧元。

尽管有延误和不断增加的成本，科学家们仍然对 ExoMars 任务感到兴奋，该任务是一个计划的第二部分，第一部分是一个轨道器，该轨道器于 2016 年已经抵达火星，一直在寻找甲烷和其它气体的生物或地质来源。

据悉，富兰克林号漫游车携带一个 2 米长的钻头，将在火星表面下深入钻探，寻找保存下来的古代生命的证据。

“火星车即使在 2028 年发射，它也是独一无二的。”意大利那不勒斯天文台行星科学家 Francesca Esposito 说，ExoMars 计划是第一个探测类地行星早期历史的任务，且火星车着陆点是火星的奥克夏高原，这里保存了古老的、富含水的火星环境信息，以及生命起源前的化学物质，甚至可能有火星生命的独特信息。

欧空局局长 Josef Aschbacher 在会后的新闻发布会上说，欧空局希望美国国家航空航天局能够提供帮助，提供任务的发射器、在登陆时使用的制动引擎以及放射性同位素加热装置，后者对于罗莎琳-富兰克林在严酷的火星夜晚生存是必要的。

欧盟成员国在 11 月 22-23 日在巴黎举行的欧空局部长级会议上承诺为该任务提供现金，他们在会上承诺在五年内为项目提供 169 亿欧元的总预算。这包括用于人类和机器人太空探索的 27 亿欧元，以及用于该机构科学计划的 32 亿欧元。