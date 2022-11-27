李斌：蔚来手机在上海和深圳都有团队，进展比较顺利

IT之家 11 月 27 日消息，蔚来今日在举行了李斌面对面活动。微博博主 @肉肉爸比 整理了一下蔚来创始人李斌在此次见面会上比较重要的发言内容。

Q：用户：蔚来手机现在已经启动了，可以讲讲内容吗？ 李斌：手机团队在上海和深圳都有团队，进展还是比较顺利的。

对于何时发布，李斌表示：一年内要换手机的用户，就没有必要换了，如果现在是安卓用户，就没有必要换其他手机了。

IT之家曾报道，蔚来于今年 8 月 4 日正式成立了蔚来移动科技有限公司，后续未来汽车日报称，多原美图移动高级副总裁易炜已加盟蔚来手机团队，担任软件部门负责人。李斌也曾透露，蔚来手机正在推进，每年就开发一款手机，像苹果一样。

Q：选择了 BaaS 的用户，刚买 ES8 的时候是 70kWh 电池的，第二台车买了 100kWh 电池，同一用车人，电池是可以对换，BaaS 的用户除外，只有买断电池的用户才可以调换，斌哥可以帮忙解决吗？ 李斌：BaaS 是一个比较复杂的事情，有的事情，可能是系统不支持，有可能是商业逻辑，商业契约的问题，站在用户的视角，是一个合理的需求。回去梳理一下，看怎么支持大家。

Q：来自非蔚来车主的用户，能不能给我一个理由在未来成为一个蔚来车主？ 李斌：如果你的理想车型是 BBA 的产品，那从产品、服务、体验上来说，BBA 跟蔚来在这三个纬度差的还是蛮远的，在 40 万以上的纯电车型，中国 100 个用户里面有 73 个用户选择了蔚来。 之前有一位用户三年开了 45w 公里，我们收购回来做了质量测试，发现三年时间给用户省出了一辆 bba。所以如果你意向是购买 BBA 的话，那建议选择蔚来。

Q：蔚来车主鸭毛的问题：蔚来车机系统的第三方软件实在太少了，不超过 10 个，包括观看世界杯的软件都没推送，太慢了。 李斌：这个是我们心里的痛，车机应用方面，蔚来的方向是自己做好适配再上架新的应用（所以第三方应用上车的效率比较低），大概在月底推送 Banyan 的新系统。

Q：ES8 的车机系统越来越慢，Alder 升级一直缺货中，有没有可能通过工程优化 Aspen 的系统？ 李斌：Aspen 的系统，我们会持续优化，不会停的，Alder 的升级速度也在提升，前装的芯片部分往后装上面挪了。

Q：ET7 的首提用户，因为异响的原因，提车一个月四个车门全拆了。希望不成为小白鼠，代步车太少了，售后方面应该共享解决方案，不应该每个城市端都从零开始摸索。 李斌：早期的 ET7 确实有些问题，3 月 / 4 月质量团队因为口罩原因封在家里，所以早期的品控有一些问题，我们也尽量改善。

Q：今年会不会有 MPV 的发布？ 李斌：斩钉截铁的回答：没有！比较长时间内，都没有 MPV 的计划；我们收到了很多用户的需求，原来没有规划，临时去做就比较麻烦，我们把 MPV 放在比较晚的时间规划中。