Word 流程图的制作方法

原文标题：《Word 流程图制作，简直不要太方便了！》

最近，一些朋友问我有没有流程图绘制软件？没必要那么麻烦，其实，Word 就可以很好的制作流程图，不仅方便，而且超简单。当然，这也是需要一点小技巧的，一起来看看吧！

01 新建画布

在绘制流程图之前，我们要先新建画布，进入「插入」-「插图」-「形状」-「新建画布」，然后拖动画布大小，我们后面的流程图就要在这个画布上绘制。

02 绘制形状

1、先插入矩形，插入完成后，我们可以按住「Ctrl」键不放，拖动该矩形，可以进行复制。

2、继续复制矩形，将其排序好。Ctrl 键不仅可以复制对象，还能够同比例缩放。

3、大家可以根据自己需求来排序好矩形，当然，你也可以选择其他形状。

03 线条连接

1、排序好所有的矩形以后，我们接着开始插入连接线条了。先选择「肘形双箭头」，我们可以看到，当光标移动到矩形边缘时，矩形的周围就会出现圆点，这些圆点能够帮助我们更方便，准确的插入连接线。

2、接着，我们再来插入「直线箭头」。

3、最后，再用「直线」将矩形与箭头连接起来。

04 添加文字

最后一步，我们需要给这些矩形里面添加文字内容。非常简单，选中对象后，「右键」-「添加文字」，输入内容即可。

05 修改样式

我们可以通过鼠标选中对象，拖动并调整位置。使用快捷键「Ctrl + A」全选所有对象，然后进入「格式」-「形状样式」，在「形状填充」和「形状轮廓」中设置自己喜欢的颜色。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙