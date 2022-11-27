上汽大众 2023 款 ID.3、ID.4 X、ID.6 X 现已上市，189288 元起

IT之家 11 月 27 日消息，上汽大众官方宣布旗下新款 ID.系列车型正式上市，本次上市的新车包含新款 ID.3、 ID.4 X 和 ID.6 X。作为年度改款，新车主要对配置进行了优化，外观、内饰设计等基本延续了现款车型的设计。

新款 ID.3 共包括 2 款车型，分别为 14.9888 万和 18.5288 万元；新款 ID.4 X 共推出 5 款车型，定价区间为 18.9288-28.6288 万元；新款 ID.6 X 共推出 4 款车型，区间为 25.3288-33.8888 万元。

新款 ID.3 依然标配“极光绿”、“赛博黄”、“晶质白”和“离子灰”颜色，不过将“超导红”调整为选装配置。

ID.3 纯净智享版新增 6650 元乐享极致包选装，包含全景天窗、主驾座椅 8 向电动调节、振动反馈多功能真皮方向盘、方向盘加热和倒车影像等，还可以选装增强抬头显示系统（5000 元）、ETC（200 元）、智享冬季套件（9000 元）等配置。

新车依然采用单电机后驱布局，功率为 125 千瓦，扭矩为 310 牛・米，配备 57.3 千瓦时电池，CLTC 工况下纯电续航 450 公里，支持快充，40 分钟左右即可充至 80%。

IT之家了解到，另外两款车型变化不大。新款 ID.4 X 新增 IQ.灯光精灵、IQ.语音精灵、IQ.智慧车联和内后视镜 USB 接口，可选装全景天窗、21 英寸轮圈、增强抬头显示系统、哈曼卡顿音响、冬季套装、车载 ETC 等配置。

动力方面，新车提供单电机后驱和双电机四驱两种车型，分别搭载 125 千瓦（310 牛・米）、150 千瓦（310 牛・米）、80 千瓦（162 牛・米）和 150 千瓦（310 牛・米）的电动机，CLTC 纯电续航分别为 425、607、555km。

新款 ID.6 X 取消了两种车型，现在仅有 4 种版本可选，外观和内饰设计方面基本延续了现在的版本，全系升级“IQ.Light 灵眸矩阵”全 LED 大灯，并新增内后视镜 USB 接口、IQ.灯光精灵、IQ.智慧车联等功能，而且次顶配车型还增加了增强抬头显示功能以及三幅式的多功能方向盘。

此外，新款 ID.6 X 依然维持了 4876/1848/1680mm 的身材，轴距为 2965mm。

动力方面，新车可选 132 千瓦（310 牛・米）、150 千瓦（310 牛・米）、80 千瓦（162 牛・米）和 150 千瓦（310 牛・米）电动机，CLTC 续航 460、617、540km。