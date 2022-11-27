亚洲首个专业货运机场，鄂州花湖机场货运航线正式开通运行

IT之家 11 月 27 日消息，从鄂州花湖机场官方获悉，一架由深圳宝安机场起飞的全货机今日凌晨平稳降落在鄂州花湖机场；卸货完毕后，这架飞机迅速装载快件返航。标志着鄂州花湖机场货运航线开通运行。

▲ 图源：鄂州花湖机场官方

鄂州花湖机场是我国批准建设的首座航空货运枢纽，兼顾客运功能。根据此前信息，鄂州花湖机场是全球第四个、亚洲第一个专业货运机场。

据鄂州花湖机场方面介绍，自今年 7 月 17 日机场首航以来，已先后开通至北京、深圳、上海、厦门等地的 5 条客运航线 6 个航点。11 月 1 日，花湖机场飞往北京大兴机场的南方航空航班装载 222 公斤快件，实现首次腹舱带货飞行。

IT之家了解到，不同于客运航线的腹舱带货，“鄂州 = 深圳”航线是花湖机场首条在凌晨起降的全货机航线，由顺丰航空采用 737 型全货机执飞，辐射范围包括武汉、黄石、黄冈等周边城市。

目前，顺丰航空是国内机队规模最大的货运航空公司，全货机数量达 77 架，已搭建起“覆盖全国、辐射亚洲、延伸欧美”的航线网络。近期，顺丰航空还将开通鄂州 = 上海全货运航线，计划采用波音 757 机型执飞。

此外，鄂州花湖机场方面表示，位于花湖机场核心位置的顺丰转运中心已基本建成，正抓紧设备调试，预计明年下半年投运。