韩国首尔开通自动驾驶巴士线路

IT之家 11 月 27 日消息，韩国本周五在首都城市首尔开通了第一条自动驾驶巴士路线，这是一条全程约 3.4 公里的自动驾驶巴士线路，位于韩国首尔清溪川地区。现阶段，乘客只需要通过手机 App 进行预定就能免费乘坐。

据介绍，运行在该线路上的自动驾驶巴士能够识别红绿灯、行人和障碍物等周围环境，执行避障、超车、紧急制动等功能。

市民通过 App 预订免费座位后，就可以在两个指定站点等待上车。两辆自动驾驶公交车搭载着乘客往返于清溪广场和附近的世运商街，线路全程 3.4 公里，行驶时间为 20 分钟。

这种巴士看起来跟普通的公共汽车有点区别，它有着圆润的边缘和大窗户，看起来更像是一个玩具，而不是一项前沿科技产品。

据悉，这种车型由现代旗下自动驾驶初创公司 42 Dot 负责。42 Dot 自动驾驶负责人 Jeong Seong-gyun 对此表示，这种设计是有意为之的。

“这就是未来，”他告诉法新社，并补充说巴士需要“相当新型的设计”。

他说，这辆巴士看起来有点“像乐高积木”。IT之家了解到，这种车型由复合材料制成，这有助于降低成本并易于量产。该公司的目标是使该技术成为一种成本低廉、且安全且易普及的方案。