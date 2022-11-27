神舟十五号完成发射前全区合练，中国航天员将首次在空间站迎接载人飞船来访

IT之家 11 月 27 日消息，据央视新闻，11 月 27 日，神舟十五号发射任务组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。

早上 7 时许，在北京飞控中心的统一调度下，酒泉卫星发射中心、西安卫星测控中心以及任务各测控站、船实施联调联控，参试各系统严密组织，系统之间相互配合密切，确保各项程序有条不紊地进行。此外，执行测控任务的远望 6 号远洋测量船已抵达任务海域展开工作。

神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

IT之家了解到，11 月 21 日，神舟十五号载人飞船与长征二号 F 遥 15 运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机发射。随着转运完成，神舟十五号载人飞行任务正式进入到了最后的发射准备阶段。

神舟十五号飞船将会带新的 3 名航天员前往中国空间站，神舟十五号载人飞船发射后，将会对接在天和核心舱节点舱的前向对接口，也就是现在空间站组合体唯一一个空着的对接口。到那时，中国空间站将会形成“三大舱段”+“三艘飞船”的组合体。两艘神舟飞船同时在轨工作，这将是我国载人航天工程中的首次。而神舟十五号和神舟十四号两个乘组也将实现“太空会师”，共同完成首次航天员乘组的在轨轮换。在完成短暂的 5—10 天的同时轨轮换之后，神舟十四号的乘组搭乘神舟十四号返回地面，神舟十五号乘组继续在轨执行飞行任务。

旅游宣传部门此前表示，神舟十五号载人飞船将于 11 月 29 日傍晚时分在甘肃酒泉卫星发射中心搭乘长征二号 F 遥十五火箭进行发射。