中国信通院：我国车联网安全合规工作稳步推进，首批重点企业开启安全合规第一步

IT之家 11 月 27 日消息，据中国信通院官方消息，为有效提升我国车联网网络安全防护能力，中国信通院全力支撑推进车联网网络安全防护定级备案工作实施。

中国信通院表示，车联网网络安全防护定级备案是企业落实国家法律法规关于网络安全防护要求的法定责任和义务，是规范运营车联网网络设施和系统的前提基础，是国家有关主管部门查处网络安全事件、认定企业网络安全责任的重要依据，对于维护我国车联网安全稳定运行具有重要意义。企业应掌握网络架构和资产底数，摸清安全风险，确定安全等级，真实、准确、完整地提供备案信息，完成定级备案。

IT之家了解到，中国信通院数据显示，截至 2022 年 11 月，全国已有 22 个省市的 245 家企业开展车联网网络安全防护定级备案工作，启动车联网网络安全防护合规第一步。

据介绍，中国信通院支撑开展车联网网络安全防护定级备案工作，承担全国车联网网络安全防护管理系统建设和运维管理，牵头制定《车联网网络安全防护定级备案实施指南》《车联网服务平台网络安全防护要求》等防护标准，积极指导广州小鹏、梅赛德斯奔驰、蔚来汽车、重庆长安、理想汽车等重点企业开展定级备案工作。中国信通院积极指导各企业在车联网服务平台定级备案基础上，进行关键核心系统安全评估，及时发现风险隐患，落实网络安全防护要求。